ألمانيا.. 8 جرحى إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس
هبة بريس – وكالات
أصيب ثمانية أشخاص بجروح بعدما صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا الجمعة، بحسب الشرطة المحلية التي قالت إنه “لا يوجد حاليا أي دليل على وقوع هجوم أو عمل متعمد”.
وقالت الشرطة على حسابها في منصة إكس إنه “بناء على تحقيقاتنا الحالية، يعتقد زملاؤنا في الموقع أنه حادث مأسوي”.
وأفادت الشرطة بأن “سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص” في حي أولجايك في وسط مدينة شتوتغارت، مضيفة أن الحصيلة بلغت “ثمانية جرحى، ثلاثة منهم في حالة خطيرة”.
وأجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب قصوى منذ وقوع عدة هجمات دهس مميتة بالسيارات في الأشهر الأخيرة، وخصوصا في مدينتي ماغديبورغ في شرق البلاد وميونيخ في الجنوب.
وأعلنت وسائل إعلام ألمانية توقيف سائق السيارة وهي مرسيدس سوداء اللون من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لصحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن” إن الحادث وقع حوالي الساعة 17,50 (15,50 بتوقيت غرينتش).
وقال رجال الإطفاء إن المصابين الثلاثة بجروح خطيرة نُقلوا إلى المستشفى بينما تلقى الآخرون العلاج في الموقع.
وأوصت الشرطة الجمعة السكان بتجنب وسط مدينة شتوتغارت، محذرة من اضطرابات كبيرة في حركة المرور.
وشوهدت عربة أطفال مكسورة في مكان الحادث في وقت مبكر من المساء.
ونقلت صحيفة “بيلد” عن شهود عيان قولهم إن امرأة كانت تدفع عربة أطفال من بين المصابين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
8 تعليقات
“خاص تشديد المراقبة فالمدن الكبرى، بزاف ديال الحوادث ولات كتوقع، سواء بقصد أو بغير قصد.”
“الله يعاون رجال الإطفاء والأمن، الضغط كبير عليهم فهاد الحالات، وكيخاصهم يتصرفو بسرعة وحذر.”
“شتوتغارت مدينة هادئة، ماشي معروفة بحوادث من هاد النوع، يمكن كان خلل ميكانيكي أو سهو من السائق.”
“الشرطة قالت ماشي هجوم، ولكن خاص التأكد مزيان، خصوصا وأن ألمانيا عرفات بزاف ديال حالات مشابهة مؤخراً.”
“ثلاثة حالات خطيرة… خاص المستشفيات يكونو موجدين، حيت بحال هاد الحوادث كيحتاجو تدخل سريع.”
“عربة أطفال مكسورة فمكان الحادث؟ الله يحفظ، هادشي كيوجع القلب.”
“مني كتسمع سيارة دخلات فمجموعة ديال الناس، أول حاجة كطيح فبالك الإرهاب، ولكن الحمد لله ماشي متعمد.”
“الله يشافي المصابين، حادث كيخلع خصوصا فوسط مدينة عامرة بحال شتوتغارت.”