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غرق مركب صيد في سواحل نواديبو الموريتانية
غرق مركب صيد في سواحل نواديبو الموريتانية

غرق مركب صيد في سواحل نواديبو الموريتانية

2 مايو، 2025 - 10:58 مساءً
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هبة بريس – الداخلة

شهدت سواحل مدينة نواديبو الموريتانية حادثًا مأساويًا تمثل في غرق مركب صيد كان في رحلة بحرية على بعد عدة أميال من الشاطئ.

الحادث وقع فجر اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، لمركب يحمل إسم ” الحسين ” مملوك لرجل أعمال موريتاني ، أدى إلى ضياع كل حمولته من الأسماك المصطادة ، فيما نجحت فرق الإنقاذ من انتشال كل افراد الطاقم من المياه.

وتفيد المعلومات الأولية أن المركب كان في مهمة صيد معتادة عندما تعرض لأمواج عاتية ورياح قوية تسببت في انقلاب المركب، مما أدى إلى غرقه بالكامل، وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ الموريتانية إلى موقع الحادث، وبدأت عملية البحث والإنقاذ التي أسفرت عن انتشال عدد من الناجين.

وتجدر الإشارة إلى أن سواحل نواديبو، التي تُعد من أهم المناطق البحرية في موريتانيا، شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة بسبب الظروف البحرية القاسية، خاصة في موسم الرياح والأمواج العالية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية لتحسين ظروف السلامة البحرية، لا تزال هذه الحوادث تثير القلق بين العاملين في قطاع الصيد البحري، الذين يعتبرون أن الوضع الحالي يتطلب مزيدًا من الإجراءات الوقائية والتقنية.

2 مايو، 2025 - 10:58 مساءً
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