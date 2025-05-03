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صوريه_واشكي.. جزائريات يطلقن حملة نسائية لفضح المتحرشين

صوريه_واشكي.. جزائريات يطلقن حملة نسائية لفضح المتحرشين

3 مايو، 2025 - 4:48 مساءً
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هبة بريس

في خطوة احتجاجية لافتة، أطلقت جزائريات حملة رقمية تحت وسم “#صوريه_واشكي”، بهدف كسر حاجز الصمت حول التحرش الذي يتعرضن له في الفضاءات العامة.

الدعوة ركزت على توثيق المتحرشين بالصوت والصورة، ومشاركة المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، ما فتح باب نقاش واسع، بين من يراه عملاً رادعاً، ومن يعتبره تجاوزاً قانونياً.

وقد تفاعلت عشرات النساء مع الحملة بنشر مقاطع فيديو توثق لحظات تحرش تعرضن لها، بينها تسجيلات لمراهقين وشبان يحاولون مغازلة النساء أو التحدث إليهن بعبارات نابية في الشارع.

ونشرت إحدى المشاركات تسجيلاً يوثق توقف عدد من السيارات قربها، بينما يتوجه السائقون نحوها بكلمات تحرش واضحة. أخرى صورت شاباً وهو يقوم بحركات خادشة للحياء ويطلب منها رقم هاتفها.

انتشار هذه المقاطع السريع على مواقع التواصل أثار تفاعلاً واسعاً؛ إذ رأى كثيرون أن فضح المتحرشين بهذا الشكل قد يكون وسيلة فعالة لردعهم، حيث كتبت إحداهن: “نشر صور المتحرشين خطوة شجاعة… علينا رفع قضايا قضائية بالتوازي، حتى يصبح الأمر درساً لكل من تسوّل له نفسه”.

وأضافت أخرى: “ما يحدث نتيجة لانفلات أخلاقي، والتشهير يفضح هذا الكبت الذي يبرر البعض به التحرش”.

3 مايو، 2025 - 4:48 مساءً
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