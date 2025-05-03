أوجار من الداخلة: “حكومة أخنوش تترجم إرادة الملك.. والإنجازات تشهد على تفوقها”

هبة بريس

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت من مدينة الداخلة، أن حكومة عزيز أخنوش “تترجم على أرض الواقع إرادة جلالة الملك محمد السادس” في تحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على أن “الإنجازات التي تحققت هي شهادة على تفوق أخنوش وحكومته”.

وفي لقاء حزبي ضمن جولة “مسار الإنجازات” التي أطلقها الحزب من جوهرة الصحراء المغربية “الداخلة”، أشاد أوجار بالجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات، معتبراً أن “ما يحدث في الداخلة هو شهادة على تفوق أخنوش وحكومته في ترجمة رؤية الملك في كل القطاعات”.

وأبرز أوجار أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “نجح بصبره ونضاله وتفانيه في أن يترجم على الميدان إرادة جلالة الملك في تحقيق التنمية”، مضيفا: “الملك فيلسوف ومهندس لكثير من الإصلاحات، ومنذ سنوات والحمد لله عزيز أخنوش على رأس الحكومة يترجم يوميًا هذه الإنجازات”.

وفي سياق آخر، أشاد بالدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء، مؤكداً أن “اليوم في كل القارات تجد الدعم والمساندة وهذا بفضل صبر وشجاعة الملك”. ووجه رسالة تقدير وشكر لرؤساء الدول الصديقة الذين ساندوا المغرب في هذا الملف.

وشدد المتحدث على أن “وحدة التراب الوطني والإنجازات الدبلوماسية تحتاج لدعم تنموي ولمرافقة اقتصادية واجتماعية”، معرباً عن فخره بأن “حزبنا يتولى هذه الحكومة التي ترافق اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا هذه الإنجازات الدبلوماسية”.

ودعا القيادي التجمعي الحاضرين إلى “الشعور بالفخر والاعتزاز” بإنجازات الحكومة، مؤكداً أن “الله وإرادة المغاربة وثقة الملك وضعت عزيز أخنوش على رأس هذه الحكومة”.