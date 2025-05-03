معاد حجي: “مونديال 2030 فرصة تاريخية لتعزيز الروابط بين الشعوب والأمم”
هبة بريس من مراكش
على هامش حضوره في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري، أكد معاد حجي المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن مونديال 2020 فرصة تاريخية لتعزيز الروابط بين الشعوب والأمم.
و أضاف حجي بأن كأس العالم 2030 هو فرصة للتعايش والتضامن بين الشعوب، مضيفا أنه و في لحظة مفعمة بالفخر والإحساس العميق بالمسؤولية، التأم الحضور اليوم حول مشروع يتجاوز بكثير حدود الرياضة، إنه كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
و أضاف: “هذا الحدث العالمي، الذي سينظمه المغرب بشكل مشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لا يقتصر فقط على بعده الرياضي، بل يحمل رسالة إنسانية كونية، ذات رمزية قوية وأفق واعد بالأمل، إنه فعل يوحد، ورسالة سلام، وفرصة تاريخية لتعزيز الروابط بين الشعوب والأمم”.
و زاد حجي قائلا: تعرف كرة القدم بقدرتها الاستثنائية على توحيد النساء والرجال من مختلف الثقافات حول مشاعر مشتركة، ولهذا فإن كأس العالم 2030 يعزز هذا الوعد بالأخوة والتقارب، ففي عالم يواجه تحديات كبرى وانقسامات، لم يعد الحوار بين الحضارات خيارا، بل ضرورة ملحة”.
حجي أضاف كذلك: “قد شدد الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالته الموجهة في مارس 2023 إلى كيغالي، على أن هذا الترشيح المشترك غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، لأنه يشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط”.
و واصل معاد حجي مداخلته قائلا: “إنها مرآة لعالم تتقاطع فيه العوالم الإفريقية والعربية والأورومتوسطية، وترشيح يوحد حول الأفضل من هذا الجانب وذاك، ويجسد تحالفا من العبقرية، والإبداع، والخبرة، والموارد”.
و جاء في كلمة المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه و بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه العريق وتنوعه الثقافي والإنساني، يضطلع المغرب بدور محوري في هذا المشروع المشترك، فهو يمثل جسرا حضاريا طبيعيا بين إفريقيا وأوروبا، وأرضا للانفتاح والتسامح والتنوع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
30 تعليقات
هذا المونديال سيكون نقطة انطلاق لتعاون أكبر بين الدول المشاركة.
مونديال 2030 يفتح المجال لتوطيد العلاقات بين الشعوب على المستوى الإنساني.
مونديال 2030 سيكون لحظة تاريخية لتقوية العلاقات بين الشعوب في المنطقة.
معاد حجي يعي تمامًا أهمية المونديال في تحفيز التبادل الثقافي بين الدول.
تأكيد معاد حجي على أهمية مونديال 2030 يبرز الدور المحوري للرياضة في التقارب الثقافي.
مونديال 2030 فرصة كبيرة لتعزيز الروابط بين الشعوب والأمم.
تصريح معاد حجي يعكس النظرة الاستراتيجية لتعزيز الروابط الدولية من خلال الرياضة.
مونديال 2030 سيعزز الروابط التاريخية والثقافية بين المغرب والدول المشاركة.
معاد حجي أكد أن المونديال ليس فقط عن الرياضة بل عن بناء جسور للتفاهم بين الأمم.
مونديال 2030 فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب في الوحدة والسلام.
مونديال 2030 يمثل مرحلة جديدة للتعاون بين الشعوب من خلال لغة كرة القدم.
تصريح معاد حجي يظهر الفائدة الكبيرة التي ستعود على الدول المشاركة في المونديال.
تصريح معاد حجي يعتبر دعوة للعالم لتوحيد الجهود من خلال رياضة كرة القدم.
رياضة كرة القدم أصبحت أداة هامة لتعزيز التفاهم بين الأمم والشعوب.
مونديال 2030 سيشكل منعطفًا مهمًا في تاريخ الرياضة العالمية بفضل التعاون بين الدول.
تصريح معاد حجي يظهر أهمية المونديال في تعزيز السلم الدولي من خلال الرياضة.
رؤية معاد حجي تمثل فرصة تاريخية لكل الدول العربية والإفريقية لتعزيز مكانتها الدولية.
“مزيان نهضرو على التعايش والتقارب، ولكن خاصنا نطبقوه حتى فحياتنا اليومية، ماشي غير فوق المنابر
“هاذ المونديال يقدر يعطي دفعة قوية للسياحة والاقتصاد، غير خاصنا نحيدو العقليات اللي كتعرقل التقدم
“كنتمنى يكون فعلا هاد المشروع كيخدم الشباب، ماشي غير الفوق كيربح والتحت كيتفرج
“زعماء بحال حجي خاصهم يكونو أكثر فالمشهد، حيث كيهضرو بلغة ديال العقل والانفتاح، ماشي لغة التقسيم والكراهية
من خلال هذا الحدث، سيكون لدينا فرصة لإبراز التنوع الثقافي في عالم الرياضة.
“المغرب عندو فرصة يبرّز الوجه ويبين ثقافتو وتاريخه، ولكن خاص تكون خدمة صحيحة من دابا
“تنظيم كأس العالم راه مسؤولية كبيرة، وخاصنا نكونو واجدين فالبنية التحتية، النقل، الأمن، وكلشي
“كنتمنى ما يكونوش غير شعارات، ويكون فعلا المغرب حاضر بقوة فهاد المونديال ماشي تابع تابع
“الكلام ديال معاد حجي معقول، راه الرياضة تقدر توصل رسائل السلام والتعايش أحسن من أي خطاب سياسي
هذا المونديال سيصبح منصة لتعزيز التعاون العربي الإفريقي بشكل ملموس.
“هاد الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال زوين بزاف، كيعطي صورة ديال التعاون والتقارب بين القارات
“مونديال 2030 غادي يكون فرصة كبيرة للمغرب باش يورّي للعالم شنو قادر يدير، ماشي غير فالكورة، ولكن حتى فتنظيم تظاهرات عالمية.”
تصريح معاد حجي يعكس أهمية الرياضة كأداة من أدوات الدبلوماسية الشعبية.