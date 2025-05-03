الراغب حرمة الله: أخنوش أفلح في منح ثقته للشباب والإنجازات جعلت الداخلة قلعة “تجمعية” بامتياز

هبة بريس – الداخلة

أكد الراغب حرمة الله رئيس المجلس الجماعي للداخلة، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش كان موفقا في منح ثقته لشباب الحزب، الذي أبان داخل جهة الداخلة وادي الذهب عن جدارته في تدبير الشأن المحلي.

وأوضح حرمة الله، في كلمة له اليوم السبت في افتتاح الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب تحت اسم “مسار الإنجازات”، أن المدينة شهدت في منتصف الولاية الانتدابية لمجالس الجماعات الترابية، تحقيق جملة من الإنجازات على غرار إعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث مرافق رياضية وفضاءات موجهة لفائدة الأسر، إضافة إلى إطلاق عدد من أسواق القرب التي تأتي في إطار مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر الراغب حرمة الله أن المساهمة الهامة لسواعد حزب التجمع الوطني للأحرار في التنمية المجالية للمدينة، جعل الداخلة مدينة “تجمعية” بامتياز، مبرزا أن مناضلي “الأحرار” يستحضرون توجيهات رئيس الحزب في تدبير الشأن المحلي، والتي تقوم على العمل على أرض الميدان دون كثرة الكلام.