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للإنصات للمواطنين.. "الأحرار" يطلق مبادرة تواصلية واسعة تشمل جميع جهات المملكة

للإنصات للمواطنين.. “الأحرار” يطلق مبادرة تواصلية واسعة تشمل جميع جهات المملكة

3 مايو، 2025 - 1:23 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد بمدينة الداخلة مساء الجمعة، على الدينامية التواصلية التي انخرط فيها الحزب، الذي أطلق “مسار الإنجازات”.

وسجل بلاغ للمكتب السياسي لـ”الأحرار”، أن هذه الجولة التواصلية الوطنية الواسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية.

وتأتي هذه المبادرة، كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية بـ “مسار” الثقة”، مرورا بـ “مسار المدن”، و مسار التنمية”، وصولا إلى “مسار الإنجازات”، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين

وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات “نقاش الأحرار”، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، مشكلة مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها “الأحرار” على مستوى التدبير المحلي.

3 مايو، 2025 - 1:23 مساءً
12

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‫12 تعليقات

  1. لم تهتم بالمتقاعدين موظفين ف وزارة المالية كيشدو 6-7-8-9-10-13,منيول 20 30 او وحد كيقبط 500درهم اين هو العدل

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  2. نريد وجوه جديدة تتحلى بالغيرة والحب لهذا الوطن لترتفع قيمة المواطنين المغاربة أمام نظرائهم الغربيين والاسيويين.
    عار عليكم استننزفتم هذا الوطن واجبرتك على اعطاء خيراته لغير مستحقيها.

    رد

  3. نريد وجوه جديدة تتحلى بالغيرة والحب لهذا الوطن لترتفع قيمة المواطنين المغاربة أمام نظرائهم الغربيين والاسيويين.
    عار عليكم استننزفتم هذا الوطن واجبرتك على اعطاء خيراته لغير مستحقيها.

    رد

  9. الداخلة تستاهل تكون الانطلاقة، ولكن خاص الفعل يوصل لكل الجهات ماشي غير التصاور.

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  11. كاين مسار الثقة، مسار التنمية، مسار الإنجازات… وباقي المواطن كيدور فمسار المعاناة!

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