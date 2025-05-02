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الشيلي.. زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب أقصى جنوب البلاد وتحذيرات من تسونامي

الشيلي.. زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب أقصى جنوب البلاد وتحذيرات من تسونامي

2 مايو، 2025 - 8:21 مساءً
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أفادت السلطات الشيلية بأن زلزالا قويا بقوة 7,5 درجات على مقياس ريشتر ضرب، اليوم الجمعة، سواحل أقصى جنوب البلاد، أعقبه تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

وأبرز المرصد الوطني للزلازل، التابع لجامعة شيلي، أن الزلزال وقع عند الساعة 8,58 بالتوقيت المحلي، ومركزه في البحر على بعد 218 كلم جنوب بويرتو وليامز، الواقعة في أقصى جنوب البلاد، والمقابلة للقطب الجنوبي.

وقد شعر السكان في مدينة أوشوايا بالأرجنتين بقوة الزلزال، وعلى إثر ذلك باشرت السلطات عملية إخلاء البلدة من السكان بسبب احتمالية خطر وقوع تسونامي.

من جهته، أصدر الجهاز الوطني للوقاية من الكوارث والاستجابة بالشيلي “تحذيرا من المستوى الأحمر” وأمر بإخلاء المنطقة الساحلية جنوب البلاد،خوفا من احتمالية وقوع تسونامي.

ودعا الرئيس الشيلي، غابريال بوريك، المتحدر من المنطقة التي ضربها الزلزال، على حسابه في منصة إكس إلى “إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة (ماغالانيس)، داعيا في ذات الصدد السكان إلى اتباع توصيات السلطات.

وفي بونتا أريناس، الواقعة في باتاغونيا الشيلية على مضيق ماجلان، الذي يصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ، سرعان ما امتلأت الشوارع بالأشخاص الذين يحملون أمتعتهم بحثا عن مأوى، وفقا للصور التي بثها التلفزيون المحلي.

2 مايو، 2025 - 8:21 مساءً
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