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لشكر: "لم يعد كافيا أن نرفع شعارات التغيير فقط بل لا بد من فعل جماعي"

لشكر: “لم يعد كافيا أن نرفع شعارات التغيير فقط بل لا بد من فعل جماعي”

3 مايو، 2025 - 12:39 مساءً
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هبة بريس من مراكش 

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مداخلة له بالدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي ، بأن الوقت لم يعد يسمح بالشعارات بل بالعمل.

و أوضح لشكر قائلا: “مهامنا لم تكن أبدا سهلة، ولكنها اليوم أشد تعقيدا، وأمام تصاعد الموجة المحافظة، ومقاومة التغيير، فإن مسؤوليتنا أن نعيد التأكيد بقوة على التزامنا بالمبادئ التي تشكل حجر الزاوية لأي مستقبل إنساني: الحرية، المساواة، العدالة، والتضامن”.

و أضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قائلا: “في مواجهة التفاوتات العالمية، وأزمة المناخ، والنزاعات، والظلم الاقتصادي، لم يعد كافيا أن نرفع شعارات التغيير فقط، بل لا بد من فعل جماعي، منظم، وجرئ، لبناء نموذج اقتصادي جديد، قائم على العدالة المجالية، والعدالة بين الأجيال، وعلى سياسات إعادة التوزيع، والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات، وتعزيز السيادة الاقتصادية”.

3 مايو، 2025 - 12:39 مساءً
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‫9 تعليقات

  5. مزيان نسمعو أن الوقت ما بقاش للشعارات، ولكن بغينا نشوفو مشاريع ملموسة فالبلاد.

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  6. واش هاد النموذج الاقتصادي الجديد اللي كيهدرو عليه، غادي يبان فحياتنا ولا غير فالتقارير؟

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  7. العدالة، المساواة، التضامن… كلمات كبار، ولكن على أرض الواقع ما كنشوفو منهم والو

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  9. صاحبي واخا نسمعو هاد الكلام زوين، خاصنا نشوفو الأفعال، ماشي غير الشعارات فالمؤتمرات.

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