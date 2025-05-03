لشكر: “القوى التقدمية في العالم تواجه أصعب اللحظات في القرن”
هبة بريس من مراكش
أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هامش مداخلة له بفعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الوردة بمراكش أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب لحظات القرن.
و أوضح لشكر بأن هذا المنتدى يجتمع اليوم في زمن تداخلت فيه الأزمات وتشابكت، حيث تعيش الإنسانية حالة من اللايقين السياسي والاقتصادي، وتتصاعد التهديدات التي تطال أسس التعايش والسلم الدوليين، مضيفا أن ما اختير من محاور لهذا المنتدى يعكس الوعي العميق بضرورة التفكير في عالم تسوده تحديات معقدة ومركبة تتطلب مقاربات جديدة وشجاعة.
و شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب اللحظات في القرن الحادي والعشرين، إذ تتعاظم الحروب المدمرة، التي لا تخلف فقط الدمار بل تصل في بعض الأحيان إلى حدود الإبادة الجماعية، وسط دعايات مغرضة من أطراف النزاع، وصمتٍ مريب، بل ولا مبالاة متواطئة من صناع القرار الدوليين، مهما اختلفت مرجعياتهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
7 تعليقات
كلام لشكر كيعبر على واحد الوعي، ولكن خاصو يتترجم على أرض الواقع، ماشي يبقى غير في المنتديات.
المنتديات بحال هاد مهمين باش الشباب يفهمو شنو واقع فالعالم و يشاركو فالتغيير.
خصنا نلقاو حلول جديدة، ماشي نبقاو نعيدو نفس الخطابات كل مرة.
الحروب و الخراب اللي كاينين دابا خاصهم مواقف قوية، ماشي غير كلام.
برافو لحزب الاتحاد الاشتراكي اللي مزال كيناقش هاد القضايا الكبيرة مع الشباب.
كلام معقول، ما بقيناش عارفين راسنا من رجلينا وسط هاد الأزمات اللي كتزيد نهار على نهار.
الله يعاون القواة التقدمية، راه الوقت فعلاً صعيب وكلشي ولا معقد بزاف!