لشكر: “القوى التقدمية في العالم تواجه أصعب اللحظات في القرن”

هبة بريس من مراكش

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هامش مداخلة له بفعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الوردة بمراكش أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب لحظات القرن.

و أوضح لشكر بأن هذا المنتدى يجتمع اليوم في زمن تداخلت فيه الأزمات وتشابكت، حيث تعيش الإنسانية حالة من اللايقين السياسي والاقتصادي، وتتصاعد التهديدات التي تطال أسس التعايش والسلم الدوليين، مضيفا أن ما اختير من محاور لهذا المنتدى يعكس الوعي العميق بضرورة التفكير في عالم تسوده تحديات معقدة ومركبة تتطلب مقاربات جديدة وشجاعة.

و شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب اللحظات في القرن الحادي والعشرين، إذ تتعاظم الحروب المدمرة، التي لا تخلف فقط الدمار بل تصل في بعض الأحيان إلى حدود الإبادة الجماعية، وسط دعايات مغرضة من أطراف النزاع، وصمتٍ مريب، بل ولا مبالاة متواطئة من صناع القرار الدوليين، مهما اختلفت مرجعياتهم.