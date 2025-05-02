البواري يتفقد مشاريع فلاحية وبحرية استراتيجية بجهة الداخلة لتعزيز التنمية المستدامة

في إطار تتبع تنزيل استراتيجيتَي “الجيل الأخضر” و”أليوتيس”، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الجمعة 2 ماي 2025، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة – وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف تعزيز التنمية الفلاحية والبحرية بالمنطقة.

مشروع تحلية مياه البحر وريّ 5200 هكتار:

كانت أولى محطات الزيارة مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، الذي يُعد أحد الأوراش الاستراتيجية ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2016. ويُنجَز المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمار إجمالي قدره 2,6 مليار درهم.

يشمل المشروع:

إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تصل إلى 37 مليون متر مكعب (30 مليون للري، و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الشروب).

تجهيز مساحة فلاحية تمتد على 5200 هكتار.

بناء حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط لتأمين الطاقة المستدامة وتقليص البصمة الكربونية.

ومن المرتقب أن يُمكّن المشروع من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، منها 100 ضيعة مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في توفير مناصب شغل وتعزيز الاندماج المهني للأجيال الجديدة.

عصرنة تسويق المنتجات الفلاحية:

شملت الزيارة أيضا تفقد سوق القرب والسوق الجهوي للخضر والفواكه، اللذين تم إنشاؤهما بشراكة مع جماعة الداخلة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية وضمان شروط السلامة الصحية، وقد بلغت نسبة إنجاز سوق الجملة حوالي 90%.

تثمين الثروات البحرية:

في القطاع البحري، زار الوفد وحدة صناعية مخصصة لتثمين الموارد البحرية، بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 140 طنا، وباستثمار يبلغ 127 مليون درهم. ينتظر أن تُحدث هذه الوحدة 498 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وقد بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 95%.

كما تم تقديم مشروع صناعي كبير لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى إنشاء ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يقدر بـ1,16 مليار درهم، ويوفر ما يقارب 4378 فرصة عمل. ويهدف المشروع إلى الرفع من نسبة تثمين المصطادات وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة.

توزيع أجهزة تحديد الموقع لقوارب الصيد:

وخلال اجتماع بالغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، أعطى الوزير، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدرويش، انطلاقة برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية، لفائدة قوارب الصيد التقليدي، وذلك لتعزيز السلامة البحرية.

ويشمل المشروع تجهيز 6183 قاربًا، منها 3207 بسواحل الداخلة، بتمويل قدره 20,6 مليون درهم.

دعم التنمية المتكاملة بالجهة:

أكدت هذه الزيارة الدينامية الكبيرة التي تعرفها جهة الداخلة – وادي الذهب في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال مشاريع مهيكلة تستهدف خلق أقطاب تنموية مندمجة تشمل الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والسياحة، مما يُكرّس موقع الجهة كمركز اقتصادي صاعد في الجنوب المغربي.