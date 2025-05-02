تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية بالرباط

تنظم وزارة التجهيز والماء، الاثنين المقبل بالرباط، يوما وطنيا حول الخدمات الجوية والمناخية، تحت شعار “الخدمات المناخية والإنذار المبكر: نحو تعزيز الصمود”، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية البارزة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الحدث رفيع المستوى يشكل مناسبة لاجتماع مختلف المتدخلين، من صانعي القرار، والمؤسسات التقنية والعلمية، والشركاء السوسيو-اقتصاديين، لمناقشة الدور الحيوي الذي تضطلع به خدمات الأرصاد الجوية والمناخية في إدارة المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذه الخدمات المناخية في دعم القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة، والموارد المائية، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، من خلال عرض مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” إلى جانب إبراز القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير دقة وتوقيت الخدمات المناخية.

كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الاستفادة المثلى من الخدمات المناخية كرافعة للتنمية المستدامة وتعزيز الصمود المناخي.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اليوم الوطني حول خدمات الأرصاد الجوية والمناخية يشكل فرصة متميزة لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في إدارة المخاطر والتكيف، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لمواجهة التحديات المناخية بفعالية.

(ومع)