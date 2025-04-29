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بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة "لوطوروت" الجديدة بين الرباط و الدار البيضاء

بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة “لوطوروت” الجديدة بين الرباط و الدار البيضاء

29 أبريل، 2025 - 4:58 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط 

كشف نزار بركة وزير التجهيز و الماء تفاصيل و أسباب إلغاء صفقات طلب العروض التي كان قد تم إطلاقها سابقا بخصوص إنجاز الطريق السيار القاري الذي سيربط يين مدينتي الرباط و الدار البيضاء.

و أوضح بركة خلال جواب كتابي له على سؤال برلماني وجهته نائية من الأصالة و المعاصرة بأن إلغاء الصفقة الأولى جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل وفق نمط تمويل جديد.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن هذا النمط الجديد سيعزز مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يتيح فرصا أوسع لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية لتوسيع حظوظها للظفر بالصفقة و إنجازها في الآجال المحددة.

29 أبريل، 2025 - 4:58 مساءً
13

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‫13 تعليقات

  1. إعادة طلب العروض فكرة معقولة إيلا غادي تجيب شفافية وتنافسية حقيقية.

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  4. مشروع الطريق السيار القاري سيكون له أثر كبير على الربط بين المدينتين.

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  6. تعزيز الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

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  7. الطريق السيار الجديد خاصو يكون بجودة عالية، ماشي غير مشروع على الورق.

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  9. نتمناو ما يكونوش فقط وعود، حيث بزاف ديال المشاريع كتبدى وكتوقف بلا تفسير.

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  11. القرار ديال إلغاء الصفقة واخا مفاجئ، ولكن مزيان إلى كان غادي يفتح الباب قدّام شركات مغربية.

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  12. إيلا كانو غادي يعطيو الأفضلية للشركات الوطنية، راه هادشي كيشجع الاقتصاد المحلي.

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  13. نأمل أن يلتزم المقاولون الجدد بالجودة والآجال المحددة لإنجاز المشروع.

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