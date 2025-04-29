بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة “لوطوروت” الجديدة بين الرباط و الدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط

كشف نزار بركة وزير التجهيز و الماء تفاصيل و أسباب إلغاء صفقات طلب العروض التي كان قد تم إطلاقها سابقا بخصوص إنجاز الطريق السيار القاري الذي سيربط يين مدينتي الرباط و الدار البيضاء.

و أوضح بركة خلال جواب كتابي له على سؤال برلماني وجهته نائية من الأصالة و المعاصرة بأن إلغاء الصفقة الأولى جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل وفق نمط تمويل جديد.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن هذا النمط الجديد سيعزز مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يتيح فرصا أوسع لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية لتوسيع حظوظها للظفر بالصفقة و إنجازها في الآجال المحددة.