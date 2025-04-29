بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة “لوطوروت” الجديدة بين الرباط و الدار البيضاء
هبة بريس ـ الرباط
كشف نزار بركة وزير التجهيز و الماء تفاصيل و أسباب إلغاء صفقات طلب العروض التي كان قد تم إطلاقها سابقا بخصوص إنجاز الطريق السيار القاري الذي سيربط يين مدينتي الرباط و الدار البيضاء.
و أوضح بركة خلال جواب كتابي له على سؤال برلماني وجهته نائية من الأصالة و المعاصرة بأن إلغاء الصفقة الأولى جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل وفق نمط تمويل جديد.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن هذا النمط الجديد سيعزز مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يتيح فرصا أوسع لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية لتوسيع حظوظها للظفر بالصفقة و إنجازها في الآجال المحددة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
إعادة طلب العروض فكرة معقولة إيلا غادي تجيب شفافية وتنافسية حقيقية.
من الضروري مراقبة تنفيذ المشروع حتى لا يتكرر سيناريو التعثر والتأجيل.
مشروع الطريق السيار القاري سيكون له أثر كبير على الربط بين المدينتين.
خاص المشروع يتدار بسرعة، حيث الطريق بين الرباط وكازا ولاّت مكتظة بزاف.
تعزيز الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
الطريق السيار الجديد خاصو يكون بجودة عالية، ماشي غير مشروع على الورق.
الشفافية في الصفقات العمومية ترفع من ثقة المواطن في المؤسسات.
نتمناو ما يكونوش فقط وعود، حيث بزاف ديال المشاريع كتبدى وكتوقف بلا تفسير.
ماشي مشكل يتأجّل، ولكن المشكل إيلا تبقى المشروع واقف بلا نهاية.
القرار ديال إلغاء الصفقة واخا مفاجئ، ولكن مزيان إلى كان غادي يفتح الباب قدّام شركات مغربية.
إيلا كانو غادي يعطيو الأفضلية للشركات الوطنية، راه هادشي كيشجع الاقتصاد المحلي.
نأمل أن يلتزم المقاولون الجدد بالجودة والآجال المحددة لإنجاز المشروع.