قيوح: انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال عطّل رحلات جوية ومشاكل الأمتعة قيد المعالجة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أفاد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي الذي شهدته إسبانيا والبرتغال أمس الإثنين ألقى بظلاله على حركة الطيران بين المملكة المغربية والدول الأوروبية، متسببًا في إلغاء نحو 40 رحلة جوية كانت مبرمجة عبر مختلف مطارات المملكة.
وأكد الوزير، خلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا الانقطاع غير المسبوق كان له تأثير مباشر على حركة الملاحة الجوية، ما نتج عنه ارتباك في جداول الرحلات وتأخر في تسليم الأمتعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاكل الخارجة عن السيطرة تتطلب وقتاً وحلولاً تقنية دقيقة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أغلب التأخيرات التي تُسجل شهريًا، بما في ذلك تلك المسجلة خلال شهر مارس، تُعزى لعوامل مرتبطة بالمطارات الأجنبية، مشددًا على أن شركات الطيران تسعى دائمًا لاحترام مواعيدها، إلا أن الظروف الطارئة تجعل ذلك غير ممكن في بعض الأحيان.
كما كشف الوزير عن أن الوزارة بصدد اعتماد مجموعة من التدابير لتحسين تجربة المسافرين، من بينها تسهيل التنقل داخل المطارات، وتخصيص ممرات خاصة للمسافرين الذين يعبرون المملكة دون أن تكون وجهتهم النهائية، بما يضمن سرعة استلام الأمتعة وتفادي التأخير.
وأشار إلى أن رؤية “مطارات 2030” التي تسعى المملكة لتنفيذها، ستمكّن من رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية إلى 80 مليون مسافر سنويًا، ما سيُحدث تحولاً نوعيًا في بنية النقل الجوي، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم مباريات كأس العالم.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع عن كثب جميع الإشكالات المرتبطة بالنقل الجوي، وتعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحسين جودة الخدمات وتفادي تكرار مثل هذه الارتباكات مستقبلاًتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
هادشي خاصو تحقيق باش نعرفو السبب الحقيقي لهاذ الكارثة.
راك فمطار وكتلقا راسك بلا معلومة، لا ضو لا تنظيم، واش معقول؟
إسبانيا والبرتغال خاصهم يشوفو حلول مستعجلة لهاد النوع من الأزمات.
حتى الأمتعة ولات كتضيع والناس ولاو تايهين فالمطارات.
المشكل ماشي غير فالضو، راه حتى التنظيم بان فيه الخلل.
راك عارف المسافر كيكون معول على الوقت، وهاد الانقطاع خرب كلشي.
هاد الانقطاع دار ربكة كبيرة فحركة الطيران والسفر فهاد الدول.
اللي واقع كيبين ضعف البنية التحتية الكهربائية والتنسيق فحالات الطوارئ.
الناس خاصهم تعويض على هاد التماطل والإزعاج اللي وقع.
خاص المسؤولين فهاد الدول يتحملو مسؤوليتهم ويوضحو للناس.
ماشي معقول تتوقف الرحلات بهاد الطريقة وشي ناس عندهم مواعيد مهمة.
واش ممكن نتخيلو هادشي يوقع فالمغرب؟ كان غادي تكون ضجة كبيرة.