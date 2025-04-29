قيوح: انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال عطّل رحلات جوية ومشاكل الأمتعة قيد المعالجة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أفاد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي الذي شهدته إسبانيا والبرتغال أمس الإثنين ألقى بظلاله على حركة الطيران بين المملكة المغربية والدول الأوروبية، متسببًا في إلغاء نحو 40 رحلة جوية كانت مبرمجة عبر مختلف مطارات المملكة.

وأكد الوزير، خلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا الانقطاع غير المسبوق كان له تأثير مباشر على حركة الملاحة الجوية، ما نتج عنه ارتباك في جداول الرحلات وتأخر في تسليم الأمتعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاكل الخارجة عن السيطرة تتطلب وقتاً وحلولاً تقنية دقيقة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن أغلب التأخيرات التي تُسجل شهريًا، بما في ذلك تلك المسجلة خلال شهر مارس، تُعزى لعوامل مرتبطة بالمطارات الأجنبية، مشددًا على أن شركات الطيران تسعى دائمًا لاحترام مواعيدها، إلا أن الظروف الطارئة تجعل ذلك غير ممكن في بعض الأحيان.

كما كشف الوزير عن أن الوزارة بصدد اعتماد مجموعة من التدابير لتحسين تجربة المسافرين، من بينها تسهيل التنقل داخل المطارات، وتخصيص ممرات خاصة للمسافرين الذين يعبرون المملكة دون أن تكون وجهتهم النهائية، بما يضمن سرعة استلام الأمتعة وتفادي التأخير.

وأشار إلى أن رؤية “مطارات 2030” التي تسعى المملكة لتنفيذها، ستمكّن من رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية إلى 80 مليون مسافر سنويًا، ما سيُحدث تحولاً نوعيًا في بنية النقل الجوي، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم مباريات كأس العالم.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع عن كثب جميع الإشكالات المرتبطة بالنقل الجوي، وتعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحسين جودة الخدمات وتفادي تكرار مثل هذه الارتباكات مستقبلاً