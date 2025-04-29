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بركة: "مشروع لوطوروت الرباط البيضاء حاليا في مرحلة إنهاء إجراءات نزع الملكية"

بركة: “مشروع لوطوروت الرباط البيضاء حاليا في مرحلة إنهاء إجراءات نزع الملكية”

29 أبريل، 2025 - 4:47 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط 

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن إلغاء صفقة الطريق السيار القاري الذي سيربط بين الرباط و الدار البيضاء لن يؤثر على آجال إنجاز المشروع.

و أوضح بركة خلال جواب كتابي له على سؤال برلماني وجهته نائبة من الأصالة و المعاصرة بأن الإلغاء جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل وفق نمط تمويل جديد يعزز مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يتيح فرصا أوسع لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن ذلك لن يؤثر على الآجال المحددة لإنجاز المشروع الذي يتقدم وفق الجدول الزمني المعتمد، وهو حاليا في مرحلة إنهاء إجراءات نزع الملكية قبل الشروع في أشغال التشييد بشكل فعلي.

29 أبريل، 2025 - 4:47 مساءً
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