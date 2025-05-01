ولد الرشيد يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لتشاد

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أمس الأربعاء، بمقر المجلس مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تشاد، ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، علي كولوتو تشايمي.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المسؤول الإفريقي هنأ خلال هذا اللقاء رئيس مجلس المستشارين على نجاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب الذي احتضنه المجلس على مدى يومي 28 و29 أبريل ، مشيدا بتنظيمه المحكم والنقاشات الرصينة بين مختلف الأطراف المشاركة.

وأبرز المصدر ذاته أن الجانبان تناولا أيضا العلاقات الثنائية وما يميزها من تعاون مضطرد ورغبة مشتركة قوية في مواكبتها بالفعالية والنجاعة المطلوبتين من خلال مبادرات ملموسة تطال كل مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، استعرض الجانبان التحضيرات الجارية بالبرلمان المغربي لاحتضان فعاليات الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي المزمع تظيمها يومي 21 و22 ماي المقبل.