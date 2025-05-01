بنكيران يصف بعض المغاربة بـ”الحمير” و”الميكروبات”
هبة بريس – الرباط
أثار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، موجة من الجدل خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، بعد أن وجّه انتقادات لاذعة لبعض المغاربة بسبب موقفهم من القضية الفلسطينية، واصفًا إياهم بـ”الحمير” و”الميكروبات”، حسب تعبيره.
وقال بنكيران، في معرض حديثه خلال مهرجان خطابي بمناسبة احتفالات عيد الشغل, عن موقف بعض المواطنين الذين صرحوا بقولهم: “حنا مغاربة، ماشي سوقنا ففلسطين”، إن مثل هذه التصريحات “مرفوضة ومخزية”، مضيفًا بحدة: “مكانش عندنا شي واحد كيتجرأ يقول شي حاجة على القضية الفلسطينية,دابا عندنا شي ميكروبات خارجين كيقولو حنا مغاربة ماشي سوقنا ففلسطين.. وا الحمار واش مقاريش التاريخ”.
تصريحات بنكيران أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض مسيئة ومهينة لفئة من المواطنين يعبّرون عن رأيهم بحرية، في حين رأى آخرون أنها نابعة من غيرته على القضية الفلسطينية، لكنها افتقدت إلى التوازن والاحترام اللازم في الخطاب السياسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
بنكيران زلق بزاف فهاد الهضرة ديالو.
نصرة فلسطين ماشي مبرر للإهانة.
هداك التعليق ديالك رجع ضدك ماشي لصالحك.
هادشي كيوري شحال الخطاب السياسي ولى هابط.
خطابك كيزيد يفرق ماشي يوحد.
ماشي كلشي خاصو يوافقك باش ما تسبوش.
كلام فيه بزاف ديال السوء وقلة الاحترام.
فين هو الرقي فالنقاش السياسي؟
واش المواطن اللي ماعجبوش حال غزة ولى حمار؟
بغيتي تدافع على فلسطين سبّيتي المغاربة.
المغاربة أحرار يفكرو كيف بغاو.
شكون عطاك الحق توصف الناس بميكروبات؟
سب المغاربة ماشي من حقك يا بنكيران.
الشتايم ماشي سلاح السياسي الناضج.
راك مسؤول وخاصك تكون قد المسؤولية.
اللي ماشي مع فلسطين راه ماشي بالضرورة ضدها.
راه المغاربة ماشي خرفان باش يتسكتو على السب.
حرية التعبير ماشي جريمة يا سي بنكيران.
هادشي ماشي كلام زعيم سياسي.