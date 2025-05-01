بنكيران يصف بعض المغاربة بـ”الحمير” و”الميكروبات”

هبة بريس – الرباط

أثار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، موجة من الجدل خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، بعد أن وجّه انتقادات لاذعة لبعض المغاربة بسبب موقفهم من القضية الفلسطينية، واصفًا إياهم بـ”الحمير” و”الميكروبات”، حسب تعبيره.

وقال بنكيران، في معرض حديثه خلال مهرجان خطابي بمناسبة احتفالات عيد الشغل, عن موقف بعض المواطنين الذين صرحوا بقولهم: “حنا مغاربة، ماشي سوقنا ففلسطين”، إن مثل هذه التصريحات “مرفوضة ومخزية”، مضيفًا بحدة: “مكانش عندنا شي واحد كيتجرأ يقول شي حاجة على القضية الفلسطينية,دابا عندنا شي ميكروبات خارجين كيقولو حنا مغاربة ماشي سوقنا ففلسطين.. وا الحمار واش مقاريش التاريخ”.

تصريحات بنكيران أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض مسيئة ومهينة لفئة من المواطنين يعبّرون عن رأيهم بحرية، في حين رأى آخرون أنها نابعة من غيرته على القضية الفلسطينية، لكنها افتقدت إلى التوازن والاحترام اللازم في الخطاب السياسي.