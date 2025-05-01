ميارة: الحوار الاجتماعي رافعة لتعزيز مكتسبات الشغيلة

هبة بريس

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الحوار الاجتماعي يشكل رافعة أساسية لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة.

وشدد ميارة، في كلمة له خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، على الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد في التقدم المسجل خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الاجتماعي والنقابي.

وأشاد بالجهود المبذولة من طرف الحكومة وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي تؤسس اليوم لحوار اجتماعي مؤسساتي ومثمر.

من جهة أخرى، استعرض ميارة أبرز المكتسبات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي، وخاصة الزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع العام والمحددة في ألف درهم صافية شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، وبنسبة 20 في المائة في قطاع الفلاحة .

وأضاف أن هذه المكاسب تهم أيضا إصلاح الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، والذي مكن من زيادة الدخل بأكثر من 400 درهم بالنسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى تقليص شرط الحصول على معاش الشيخوخة من 3.240 إلى 1.320 يوما من المساهمة، بأثر رجعي يشمل المؤمنين الذين أحيلوا على التقاعد في فاتح يناير 2023.