فاتح ماي.. الPPS يُطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الشغيلة

هبة بريس – الرباط

بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل لفاتح ماي 2025، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية وملموسة الأثر الاجتماعي لفائدة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، من خلال توجيه المداخيل الضريبية الإضافية، الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، نحو دعم القدرة الشرائية.

وطالب الحزب الحكومة باحترام التزاماتها تجاه الشغيلة، وجعل الحوار الاجتماعي، بمستوياته الوطنية والقطاعية والترابية، مؤسسةً قائمة على الثقة والمصداقية، داعيًا إلى إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، بما يضمن مكتسبات المتقاعدين ويخضع لحوار اجتماعي حقيقي.

وشدد الحزب في بلاغه على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وضمان عدم المساس بحقوق وحريات العمال، من خلال مراجعة القوانين المرتبطة بالتشغيل والتغطية الاجتماعية، في اتجاه مزيد من الإنصاف والحماية.

كما طالب الحزب بتحسين ظروف العمل، والتقيد بقانون الشغل، واعتماد قانون خاص بالأمراض المهنية، إلى جانب مواجهة فعّالة لمعضلة البطالة، وتعويض العاطلين عن فقدان الشغل، وتجويد شروط العمل في المقاولات، لا سيما في صفوف العمال الزراعيين والفلاحين الصغار.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع التصنيع الوطني المستدام، ومحاربة الفساد والريع، ودمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي ختام بلاغه، وجه الحزب تحية تقدير للعاملات والعمال المغاربة بالخارج، كما عبّر عن تضامنه مع كفاح الشعوب من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحركة النقابية الوطنية إلى توحيد صفوفها وتقوية نضالها المشترك، في سبيل تعزيز الحقوق العمالية وترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب.