مجموعة “ياميد” تدشن عهدا جديدا وتغير اسمها إلى “Ynexis Group”

هبة بريس

في سياق تسارع التحولات الاقتصادية والحضرية بالمغرب، دخلت مجموعة ياميد مرحلة جديدة من تطورها، وتحولت لتصبح مجموعة Ynexis.

وانطلاقا من نشاطها الأصلي الذي يتمحور حول الإنعاش العقاري وتدبير الأصول والاستثمار العقاري، تطورت المجموعة في اتجاه المزيد من التنويع والاندماج لتصبح رافعة لتحفيز النمو والابتكار، ولبناء مستقبل جاذبية المجالات الترابية.

و منذ إحداثها في سنة 2013، رسخت مجموعة ياميد مكانتها كمستثمر وفاعل مستقل مرجعي في مختلف المهن العقارية.

واليوم، ترتكز مجموعة Ynexis على نموذج مندمج ومتكامل لقيادة تحول المجالات الترابية. ويتمحور هذا النموذج حول ثلاثة أقطاب خبرة أساسية، وهي: الإنعاش العقاري، تدبير الأصول والضيافة.

ومواكبةً لهذه العملية الرامية إلى إعادة تنظيم المجموعة تم تغيير اسمها ليعكس طموحاتها المعززة المتمثلة في: قيادة التغيير، استباق التحولات، وبناء النماذج المستقبلية للاستثمار والتطوير. أكثر من مجرد تسمية، يعد الاسم الجديد للمجموعة “Ynexis”، بمثابة إعلان نوايا: فهو مشتق من الكلمة اللاتينية “Nexus” التي ترمز إلى الربط والاتصال، وتجسد طموح مد الجسور بين المهن والمستثمرين والمجالات الترابية، بهدف إنشاء النماذج الحضرية المستقبلية. يحيل الحرف الأول من التسمية الجديدة، “Y”، على الجذور والمستقبل، بينما يؤكد جزؤها الأخير “is-” على الالتزام من أجل حلول مندمجة ومتكاملة، في خدمة التنمية المسؤولة والابتكار.

ياميد “Yamed” العلامة التجارية لنشاط الإنعاش العقاري لمجموعة Ynexis

تواصل مجموعة Ynexis قيادة نشاطها في مجال الإنعاش العقاري تحت علامتها الرائدة “Yamed”، محتفظة بدورها المرجعي في السوق العقارية المغربية وعلى مهمتها المتمثلة في إحداث وقع مستدام في مجال التعمير بالمدن وأسلوب الحياة.

و مستندة إلى فريق متكامل يضم أكثر من 150 خبيرا في مختلف المهن المرتبطة بسلسلة القيمة العقارية (من التصور والتصميم، إلى قيادة البرامج، مرورا بالإشراف على تنفيذ المشاريع والتسويق والعلاقات مع الزبناء وخدمات ما بعد البيع)، تقوم ياميد بتصميم فضاءات عيش مستدامة وملهمة، على غرار مشاريع “أرض المحيطTerre Océane- ” (في مجال السكن الفاخر)، والتي جرى تمديدها عبر مشروع “فيلا 28″، الذي يعتبر البرنامج الجديد للفيلات الحصرية؛ أو مشروع “أملاك البرنوصي”، المخصص للسكن الاجتماعي.

و تنضاف إلى ذلك “إقامة مينا”، وهو برنامج للسكن المتوسط تابع للمجموعة ويقع في قلب وعاء عقاري يبلغ مساحته 17 هكتارا بحي الألفة، ويعد سلسلة من المشاريع المستقبلية المتناغمة مع الديناميكية الوطنية للتنمية الحضرية والمصممة خصيصا بغرض مواكبة السياسة الحكومية في مجال السكن المدعوم.

بذلك، فإن نطاق نشاط ياميد يغطي السلسلة الكاملة للعقار السكني، بجميع مكوناتها، من السكن الاجتماعي إلى العقار الفاخر، إضافة إلى تطوير مشاريع مختلطة وطموحة (تضم فنادق، مكاتب، مصحات، جامعات، إلخ.)، على غرار مشروع ميتروبوليتان، الذي تم تطويره على حوالي 78000 متر مربع في الموقع السابق لـ” ليزارين بالدار البيضاء “، مقدما بذلك عرضا مندمجا يجمع بين المكون السكني والعقار المكتبي المهني والمحلات التجارية، والمطاعم الاحتفالية من الطراز الرفيع (بشراكة مع مجموعة Moma، الرائد الأوروبي في مجال المطاعم الترفيهية- foodtertainment)، بالإضافة إلى فندقين من توقيع هيلتون وشقق مزودة بخدمات فندقية، مانحا تجربة سكنية استثنائية في الطوابق العلوية الأخيرة.

أما مراكش، فتعرف بدورها تطوير المجوعة لوجهة استثنائية جديدة، تجمع بين السياحة وأسلوب العيش والتجربة السكنية الفريدة، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز.

Ynexis لتدبير الاستثمارات : تضع إدارة الأصول في قلب مهن المجموعة

تقدم شركة Ynexis لتدبير الاستثمارات، فرع مجموعة Ynexis المتخصص في تدبير الأصول العقارية، حلولا متكاملة للتدبير المفوض تغطي كامل دورة الاستثمار.

وتسهر فرقها على بلورة وتنفيذ استراتيجيات استثمارية قيِّمَة من خلال انتقاء دقيق للأصول العقارية الواعدة ذات القدرة على تحقيق أداء قوي على المدى البعيد.

و تتولى Ynexis لتدبير الاستثمارات إدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية في قطاعات استراتيجية من الاقتصاد المغربي تشمل الصحة والتعليم والعقار المكتبي والمهني والفنادق.

مع أزيد من 17 مليار درهم من الأصول تحت التدبير، تتواجد Ynexis لتدبير الاستثمارات في أهم حواضر المملكة من خلال استثماراتها المتنوعة: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ومراكش.

ويرتكز النموذج الاقتصادي للشركة حول الصرامة والشفافية ومتطلبات خلق القيمة بالنسبة للمستثمرين.

من خلال تدبير الاستثمارات، تساهم مجموعة Ynexis في التمويل الذكي للقطاع العقاري: عبر ديناميكية تقوم على التعبئة الفعلية للرساميل بهدف الاستجابة لاحتياجات الشركة مع ضمان تحقيق أداء اقتصادي مسؤول.

الضيافة: خلق وجهات سياحية استثنائية لمغرب متحرك

انطلاقا من قناعتها الراسخة بالدور الذي يضطلع به القطاع السياحي كرافعة رئيسية لتحول المجالات الترابية، قامت مجموعة Ynexis بهيكلة نشاط سياحي متكامل، مصمم بشكل يستجيب للاحتياجات الحالية ويستبق التطلعات المستقبلية. ويرتكز هذا النشاط على ثلاثة دعامات:

في المجال الفندقي، تعتمد مجموعة Ynexis على شركاء دوليين رفيعي المستوى لمواكبة الازدهار الذي يعرفه المغرب كوجهة سياحية من الطراز العالمي. وتشمل محفظة المجموعة عددا من المشاريع الفندقية المرموقة، من بينها فندق من صنف خمس نجوم يحتوي على 148 غرفة ويشتغل تحت علامة LXR Hotels & Resorts التابعة لمجموعة هيلتون، وهو موجود في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مجمع للشقق الفندقية تحت علامة Curio Collection by Hilton بالدار البيضاء (63 شقة) وفندق من صنف أربعة نجوم تحث علامة Curio Collection by Hilton بالرباط (94 غرفة). وتطمح مجموعة Ynexis إلى مواصلة تطورها في هذا الفرع الواعد.

في مجال المطاعم الفاخرة، أٌقامت مجموعة Ynexis شراكة مع مجموعة Moma، الرائدة الأوروبية في مجال المطاعم الترفيهية – foodtertainment، وذلك عبر إنشاء شركة “مجموعة موما المغرب” المشتركة بينهما.

و تتواجد “مجموعة موما المغرب” حاليا في مراكش من خلال عنوانين (Noto و Bœuf sur le Toit). وتسعى لتسريع تطورها من خلال التخطيط لافتتاح 9 مواقع جديدة في كل من الدار البيضاء والرباط خلال سنة 2026.

و من بين هذه الوجهات المستقبلية، توجد مشاريع رائدة تابعة لمجموعة موما، مثل Noto، Manko، Mimosa، Casa Luisa و Andia، التي ستشكل إثراء قويا للعرض المطعمي والاحتفالي للعاصمتين الاقتصادية والسياسية للمملكة.

من خلال هذه الاستراتيجية، تتوخى مجموعة Ynexis الإثراء الدائم لعرض وجهات أسلوب العيش – lifestyle بالمغرب، عبر نشر ثقافة جديدة للضيافة والمطاعم والترفيه.

الأحياء الجامعية “توينتي كامبوس المغرب”: ابتكار الإقامات الطلابية المستقبلية

في قلب القطب التربوي كازا آنفا، توجد الإقامة الطلابية الأولى التابعة لسلسلة الأحياء الجامعية “توينتي كامبوس” المغرب، التي تمتاز بطابعها العصري وربطها بشبكات الاتصالات وتعدد الخدمات، والمصممة لتلبية احتياجات الشباب المحلي والدولي الباحث عن التميز وجودة العيش.

بقدرة إيوائية تناهز 380 طالب موزعين على 190 غرفة، سيساهم الحي الجامعي «توينتي كامبوس كازا آنفا” ابتداء من الدخول الجامعي 2025-2026، في تعزيز جاذبية قطاع التعليم المغربي وترسيخ مكانة مدينة الدار البيضاء كوجهة جامعية متألقة على المستوى الإقليمي.

2030 : منارة كل التطلعات

في الوقت الذي يطمح فيه المغرب للارتقاء إلى مصاف الأمم الاقتصادية الكبرى في أفق 2030، تؤكد مجموعة Ynexis رغبتها الراسخة في الاضطلاع بدورها كاملا في تحقيق هذا الطموح.

فالأمر هنا يتعلق بمسؤولية، أكثر مما هو فرصة؛ مسؤولية استشراف واستباق التحولات، وتسريع الديناميكيات، وإطلاق نماذج فاضلة للاستثمار والتهيئة العمرانية، عبر التدخل كمستثمر وكفاعل مسؤول من أجل إحداث وقع إيجابي ومستدام على مستوى المجالات الترابية.

من خلال نسج الروابط بين المستثمرين والشركاء والمهارات والمجالات الترابية، تلتزم مجموعة Ynexis بإعادة رسم “الخطوط”، ومواكبة إقلاع مغرب مبتكر ومتجه نحو المستقبل.