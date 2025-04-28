أمريكا تبدي اهتمامها بالانضمام للمغرب و الاستثمار في أنبوب الغاز القادم من نيجيريا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أبدت الولايات المتحدة اهتماما بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز الطموح الذي يربط نيجيريا بالمغرب، والذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في إفريقيا.

و قد تم الكشف عن هذا الاهتمام الأمريكي بالانضمام للمغرب و الاسثتمار في خط الغاز النيجيري المغربي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 في واشنطن العاصمة.

و يهدف المشروع، الذي يمتد على طول 5660 كيلومترا، إلى ربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر المغرب، بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 25 مليار دولار.

و أعلن وزير المالية النيجيري، والي إدون، عن اهتمام الولايات المتحدة بالمشاركة في هذا المشروع خلال لقاءاته الثنائية في واشنطن، حيث أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي النيجيري، خاصة في مشروع خط الأنابيب النيجيري-المغربي، نظرا لاحتياطيات نيجيريا الكبيرة من الغاز.

و أكد المسؤول النيجيري حسب ما نقلته مواقع رسمية في نيجيريا أن الولايات المتحدة شددت على أهمية عرض الإصلاحات الاقتصادية النيجيرية لتعزيز ثقة المستثمرين.

و قد تم إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي في دجنبر 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، و من المتوقع أن يعزز هذا المشروع الأمن الطاقي للدول الساحلية وتحالف دول الساحل.

و يعتبر هذا المشروع أطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، و في عام 2022، وقعت الشركة الوطنية للبترول النيجيرية و المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي اتفاقية لبدء البناء، بمساهمات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وشركات من تنزانيا والسنغال، بهدف زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا.