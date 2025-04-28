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الرباط ونواكشوط تتجاوزان أزمة تأشيرات السائقين المغاربة

الرباط ونواكشوط تتجاوزان أزمة تأشيرات السائقين المغاربة

28 أبريل، 2025 - 11:48 صباحًا
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تمكنت كل من الرباط ونواكشوط من تجاوز أزمة تأشيرات السائقين المغاربة العاملين في قطاع النقل الدولي، بعد أن شهدت العملية صعوبات في الأسابيع الماضية.

وبفضل التنسيق بين السلطات المغربية والموريتانية، أصبح بإمكان المهنيين المغاربة الحصول على تأشيراتهم الإلكترونية في وقت قياسي لا يتجاوز 48 ساعة، بعد أن كانت بعض الطلبات تأخذ أكثر من أسبوع. وكان نحو 56 سائقاً مغربياً قد تأثروا بتأخر إصدار التأشيرات، مما تسبب في تكدسهم عند معبر الكركرات الحدودي.

وقد تدخلت السفارة المغربية في نواكشوط والقنصلية في نواذيبو لتسوية الأمر، حيث تواصلت مع المهنيين المغاربة وأكدت على حرصها على متابعة القضية.

من جانبها، قدمت السلطات الموريتانية اعتذارها عن التأخير وأعلنت عن اتخاذ تدابير لتفادي تكرار المشكلة مستقبلاً.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من اعتماد موريتانيا لنظام التأشيرات الإلكترونية الذي يلزم جميع الأجانب، بما فيهم السائقين المغاربة، بالحصول على تأشيرة مسبقة عبر البوابة الإلكترونية.

28 أبريل، 2025 - 11:48 صباحًا
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