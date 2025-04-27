المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار.. التحضير لشراكة استراتيجية متجددة

هبة بريس – اقتصاد

يستعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر من السنة الجارية، في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من الجانبين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إتاحة فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، بما يعزز من حضور القطاع الخاص ويدعم قيام شركات مغربية خليجية في مختلف القطاعات.

ويعتبر خبراء العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي، مستفيدًا من التطورات الملحوظة في التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب، خصوصاً في مجالات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية.

كما يرى المختصون أن هذه الدورة تكتسب أهمية استثنائية، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الراهنة، والانفتاح المتزايد للسوق المغربية على الاستثمارات الدولية، تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2030، وما يصاحبها من إصلاحات اقتصادية شاملة.

وسيناقش المنتدى أبرز التحديات التي تعيق حركة التبادل التجاري، ويقترح آليات لمعالجتها، بهدف رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وستشمل المحاور الأساسية فرص التعاون في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، والزراعي، والاستثمار في العقار والسياحة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي للمغرب كبوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية.

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب تجاوز 3.77 مليار دولار بنهاية 2023، حيث تصدر دول الخليج النفط ومشتقاته، واللدائن، والمعادن، فيما تستورد من المغرب الملابس، الفواكه، السيارات، والمعادن النفيسة.

ويُذكر أن آخر دورة من المنتدى انعقدت في الدار البيضاء عام 2014، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق دعم التعاون الاستثماري بين الطرفين، ما يجعل النسخة المقبلة حدثًا محوريًا لإعادة إحياء هذه الشراكة المتجددة.