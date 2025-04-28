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بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 1 %

بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 1 %

28 أبريل، 2025 - 10:18 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1,4 بالمئة إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل الجاري.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,4 بالمئة إلى 3283.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1,2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0,6 بالمئة إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.

28 أبريل، 2025 - 10:18 صباحًا
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