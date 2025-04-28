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بسبب مسها بالوحدة الترابية للمملكة.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنسحب من جبهة الدفاع عن فلسطين

بسبب مسها بالوحدة الترابية للمملكة.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنسحب من جبهة الدفاع عن فلسطين

28 أبريل، 2025 - 9:38 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط 

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من جبهة الدفاع عن فلسطين و ذلك بسبب الإساءة و المس بالوحدة الترابية للمملكة من طرف الأخيرة.

و في هذا الصدد، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من عضوية الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين بعدما نشرت الأخيرة قبل أسابيع شعارا يسيء لمقدسات و وحدة المملكة المغربية.

و عقب عدد من المتابعين على قرار الكونفدرالية بالحكيم خاصة أن مقدسات الوطن خط أحمر و وحدة المغرب الترابية لا مساومة فيها و لا يمكن تجاوزها مهما كانت المسببات و التبريرات.

28 أبريل، 2025 - 9:38 صباحًا
18

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‫18 تعليقات

  1. تحية عالية لكل من سار على عهد محرري الصحراء المغربية وقسم المسيرة ليس شعارا اجوف بل نهج من سبقنا ونهجنا ونهج من سيأتي بعدنا.

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  2. الف مليار برافو للكزنفدرالية الديمقراطية للشغل ومليار تقدير واحترام لمسؤوليها
    انكم حقا مغاربة احرار تستحقون الشكر والتقدير والاحترام على مبادرتكم الوطنية
    المغرب فوق الجميع
    لا قضية لي غير وطني
    عاشت ك.د .ش
    vive CDT

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