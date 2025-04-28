بسبب مسها بالوحدة الترابية للمملكة.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنسحب من جبهة الدفاع عن فلسطين

هبة بريس ـ الرباط

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من جبهة الدفاع عن فلسطين و ذلك بسبب الإساءة و المس بالوحدة الترابية للمملكة من طرف الأخيرة.

و في هذا الصدد، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من عضوية الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين بعدما نشرت الأخيرة قبل أسابيع شعارا يسيء لمقدسات و وحدة المملكة المغربية.

و عقب عدد من المتابعين على قرار الكونفدرالية بالحكيم خاصة أن مقدسات الوطن خط أحمر و وحدة المغرب الترابية لا مساومة فيها و لا يمكن تجاوزها مهما كانت المسببات و التبريرات.