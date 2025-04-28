بسبب مسها بالوحدة الترابية للمملكة.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنسحب من جبهة الدفاع عن فلسطين
هبة بريس ـ الرباط
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من جبهة الدفاع عن فلسطين و ذلك بسبب الإساءة و المس بالوحدة الترابية للمملكة من طرف الأخيرة.
و في هذا الصدد، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من عضوية الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين بعدما نشرت الأخيرة قبل أسابيع شعارا يسيء لمقدسات و وحدة المملكة المغربية.
و عقب عدد من المتابعين على قرار الكونفدرالية بالحكيم خاصة أن مقدسات الوطن خط أحمر و وحدة المغرب الترابية لا مساومة فيها و لا يمكن تجاوزها مهما كانت المسببات و التبريرات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
تحية عالية لكل من سار على عهد محرري الصحراء المغربية وقسم المسيرة ليس شعارا اجوف بل نهج من سبقنا ونهجنا ونهج من سيأتي بعدنا.
الف مليار برافو للكزنفدرالية الديمقراطية للشغل ومليار تقدير واحترام لمسؤوليها
انكم حقا مغاربة احرار تستحقون الشكر والتقدير والاحترام على مبادرتكم الوطنية
المغرب فوق الجميع
لا قضية لي غير وطني
عاشت ك.د .ش
vive CDT
الكونفدرالية دارت مزيان وخذات القرار الصحيح.
الوطن فوق كل اعتبار وممنوع المساس بيه.
كل من يسيء للمغرب خاصو يتحمل العواقب.
تحية لكل غيور على المغرب ودافع عليه بلا تردد.
الكونفدرالية وعات وخدمات لمصلحة الوطن.
خاص جميع المغاربة يكونو يد وحدة قدام الإساءات.
ما يمكنش نسمحو لأي كان يمس بكرامة بلادنا.
مزيان لي بان الوجه الحقيقي ديال بعض الجمعيات.
فلسطين قضية مقدسة ولكن المغرب أول خط أحمر.
اللي يطاول على مقدسات المغرب خسر كلشي.
برافو الرجولة
القضية الفلسطينية باقية فالقلب ولكن بلادنا أولى.
مزيان لي موقفنا كان واضح ومابيهش.
القرار كان جريء وكيبين النخوة المغربية.
المغرب ما غاديش يسمح فالوحدة الترابية ديالو.
قرار حكيم كمغربي يضع مصلحه وطنه ومواطنيه اولا اويده .