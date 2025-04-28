هؤلاء هم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

حسم “برلمان البيجيدي” في هوية الأعضاء الجدد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي انعقد مساء الأحد، وقد تم انتخاب عبد الإله بنكيران أمينًا عامًا للحزب للمرة الثانية على التوالي، ليواصل قيادة الحزب.

اللائحة النهائية للأمانة العامة شملت عددًا من الأسماء المعروفة في الحزب، من بينهم مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن.

كما ضمت القائمة أسماء أخرى بارزة مثل يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهيلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد الموذن.

وفي سياق متصل، أضافت مصادر من داخل الحزب أن الأمانة العامة تضم أيضًا بعض الأعضاء بالصفة، مثل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة العدالة والتنمية.

وفي سياق آخر، تم انتخاب جامع المعتصم رئيسًا للمجلس الوطني للحزب، فيما تم اختيار إدريس الأزمي نائبًا أول للأمين العام المنتخب. كما تم انتخاب عبد العزيز العماري نائبًا ثانيًا للأمين العام، وسعيد خيرون مديرًا عامًا للحزب.

تعتبر هذه التعيينات بمثابة خطوة جديدة في مسار الحزب، وسط تحديات سياسية كبيرة في الساحة المغربية، في وقت يسعى فيه حزب العدالة والتنمية لإعادة ترتيب أوراقه لمواصلة أداء دوره في الحياة السياسية.