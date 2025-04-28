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مشروع واعد لدعم التنمية الاقتصادية بمدينة الحاجب

مشروع واعد لدعم التنمية الاقتصادية بمدينة الحاجب

28 أبريل، 2025 - 9:33 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

شهد مقر باشوية الحاجب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 اجتماعاً هاماً خُصص لمناقشة مشروع اقتناء قطعة أرض اتحادية بمساحة 10 هكتارات لإحداث منطقة صناعية جديدة. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقد تم اختيار قطعة الأرض بموجب اتفاقية التجارة الحرة رقم 26099/67، بفضل جهود المجلس الجماعي للحاجب برئاسة حكيم وحيد، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جماعة الحاجب، الذي ما فتئ يبذل مجهودات حثيثة لدفع عجلة التنمية بالمدينة كما هو الشأن لعامل إقليم الحاجب زين العابدين الأزهر العين التي لاتنام كفاءة وخبرة في الميدان يسهر على كل مشروع بنفسه وساكنة الإقليم تنوه بخدماته وتحركاته الروتينية بدون بروتوكول.

حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الأطراف المعنية، وتم خلاله مناقشة تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه لضمان انطلاقه في أفضل الظروف.

ومن المرتقب أن تساهم هذه المنطقة الصناعية في جذب الاستثمارات وتشجيع المبادرات الاقتصادية، مما سينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة للمدينة وتحسين مستوى عيش السكان.

28 أبريل، 2025 - 9:33 مساءً
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