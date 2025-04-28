تفكيك شبكات إجرامية بفاس متورطة في إنشاء شركات وهمية ومعاملات مالية مشبوهة
هبة بريس- ع محياوي
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
خاص يكون تشديد فمراقبة تأسيس الشركات باش ما يتكرروش بحال هاد الفضائح.
هادشي اللي وقع درس لكل واحد كيحاول يتحايل على القانون.
اللي دار شي جريمة خاصو يتحمل العواقب القانونية ديالها.
الفلوس الساهلة كتجيب غير المشاكل والفضائح.
المغاربة خاصهم يكونو واعين ومايثيقوش فكل شركة كتقدم ليهم عروض مغرية.
البلاد خاصها تبقى نقية من العصابات اللي كتلعب بمستقبل الاقتصاد.
الله يعاون رجال الأمن اللي خدامين ليل ونهار على سلامة البلاد.
العدالة خاصها تكون سريعة وحازمة فمثل هاد القضايا الحساسة.
التزوير ولا آفة خطيرة خاصنا نقاوموها بكل الطرق.
التزوير كيضيع حقوق ناس أبرياء وممكن يهدد حتى الاستثمار فالمغرب.
هاد العصابات ماعندهوم لا دين لا ملة كيدمرو الاقتصاد بلا حشمة.
فاس ولات معروفة بالقضايا الكبرى ديال النصب والتزوير.
الله يعطي الصحة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على هاد الإنجاز.
مخاصناش نسكتو على بحال هاد الممارسات اللي كتضرب فالثقة ديال المواطنين.
مزيان الأمن خدا المبادرة قبل ما يتفاقم الوضع.
تحية تقدير واحترام لكل رجل أمن ساهم فالإطاحة بهاد المجرمين.
نتمنى من القضاء يعطي لكل واحد جزاؤه المستحق بلا تماطل.
الشركات الوهمية بوابة كبيرة لغسل الأموال والنصب والاحتيال.
كيفاش ناس عندهم عقل يقبلو يعيشو على حساب الكذوب والغش.