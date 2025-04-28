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الدرك الملكي يفتح تحقيقًا في استخدام المياه العادمة

ورزازات.. العثور على عظام بشرية والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق

28 أبريل، 2025 - 9:50 مساءً
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هبة بريس – ورزازات

شهدت منطقة تازناخت بإقليم ورزازات حالة استنفار أمني، أمس الأحد، عقب العثور على رفات بشرية في إحدى القرى التابعة لجماعة سيروا بقيادة أنزال، دائرة أمرزكان.

وبحسب مصادر محلية، فإن أحد سكان دوار أنزال عثر على بقايا عظام بشرية أثناء قيامه بأشغال روتينية بالقرب من مسكنه، وسارع المواطن إلى إبلاغ السلطات المحلية، التي بدورها أشعرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لتازناخت.

وفور تلقيها الإشعار، انتقلت فرقة من الدرك الملكي رفقة ممثلي السلطة المحلية إلى عين المكان، حيث جرى توثيق وجمع الرفات، الذي تبين مبدئياً أنه يعود إلى شخص مجهول الهوية. وتم نقل العظام عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بمدينة ورزازات.

وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادث، وأصدرت تعليماتها بتوجيه العظام إلى المختبر الوطني لتحديد هوية صاحبها وظروف وفاته. وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسطرة القضائية التي تم فتحها لفك لغز مثل هذه الوقائع .

28 أبريل، 2025 - 9:50 مساءً
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