ورزازات.. العثور على عظام بشرية والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق
هبة بريس – ورزازات
شهدت منطقة تازناخت بإقليم ورزازات حالة استنفار أمني، أمس الأحد، عقب العثور على رفات بشرية في إحدى القرى التابعة لجماعة سيروا بقيادة أنزال، دائرة أمرزكان.
وبحسب مصادر محلية، فإن أحد سكان دوار أنزال عثر على بقايا عظام بشرية أثناء قيامه بأشغال روتينية بالقرب من مسكنه، وسارع المواطن إلى إبلاغ السلطات المحلية، التي بدورها أشعرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لتازناخت.
وفور تلقيها الإشعار، انتقلت فرقة من الدرك الملكي رفقة ممثلي السلطة المحلية إلى عين المكان، حيث جرى توثيق وجمع الرفات، الذي تبين مبدئياً أنه يعود إلى شخص مجهول الهوية. وتم نقل العظام عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بمدينة ورزازات.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادث، وأصدرت تعليماتها بتوجيه العظام إلى المختبر الوطني لتحديد هوية صاحبها وظروف وفاته. وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسطرة القضائية التي تم فتحها لفك لغز مثل هذه الوقائع .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
الرفات البشرية دليل على جرائم قديمة أو حوادث مجهولة.
الله يرحم هاد الإنسان اللي بقايا عظامو تلاقاو فالدوار.
المغرب كيتطور حتى فطرق التحقيقات الجنائية.
كلشي كيتمنى يعرف شكون هاد الضحية وكيفاش مات.
السلطات قامت باللازم وباشرات التحقيق فالواقعة.
الحمد لله أن الناس بلغو وما خباوش هادشي.
الله يسترنا وصافي شحال من حاجة مخبية فالأرض.
الساكنة ديال تازناخت خاصها تبقى متعاونة مع السلطات.
العدالة خاصها تاخد مجراها وما يكون حتى تهاون.
نتمنى يكونو نتائج التحقيق واضحة وتنور الرأي العام
العثور على رفات بشرية كيزيد الغموض فالمنطقة.
خاص تزيد المراقبة فالمناطق النائية باش منطيحوش فهاذ المآسي.
المسطرة القانونية خاصها تدوز بكل دقة لمعرفة الأسباب.
مهم يكون تحقيق معمق باش ميبقاش شي غموض فالملف.
برافو على الدرك الملكي اللي تحرك بسرعة وجمع الأدلة.
صافي البلاد ولا فيها الرعب حتى فعظام الناس لقاوها.
فتح تحقيق ضروري باش نعرفو القصة الكاملة ديال هاد الرفات.
ربما القصة فيها سر كبير غادي يتكشف مع الوقت.
تحليل الرفات فالمختبر غادي يكشف بزاف ديال الحقائق.