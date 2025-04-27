مكناس.. زيارة أخنوش تختم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة
هبة بريس- ع محياوي
أسدل الستار، صباح اليوم الأحد 27 أبريل 2025، على فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بزيارة قام بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف أروقة المعرض.
ورافق رئيس الحكومة خلال هذه الجولة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء، وكذا مندوب المعرض كمال هدان، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس مصطفى الميسوري، ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية جواد بحاجي.
وشملت زيارة أخنوش عدة فضاءات بالمعرض، حيث التقى برؤساء الجهات وممثلي التعاونيات والمهنيين في قطاع الفلاحة. كما اطلع على عدد من المشاريع والمبادرات، خاصة في فضاء “الجيل الأخضر” الذي عرض له تفاصيل خطط الماء والسقي.
كما شملت جولته فضاء الشركاء المؤسساتيين وفضاء القرض الفلاحي، حيث تعرف على الدور الحيوي الذي تلعبه المجموعة البنكية في دعم ومواكبة الفلاحين.
وكان لاستقبال أخنوش طابع مميز في فضاء المنتوجات المحلية، حيث عبر العارضون عن امتنانهم للمجهودات المبذولة لدعم القطاع، قبل أن ينتقل إلى فضاء تربية الدواجن والماشية، حيث التقى بعدد من المهنيين وسط أجواء ودية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم الحكومة المغربية المستمر للقطاع الفلاحي، تجسيدًا للرؤية الملكية لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، الهادفين إلى تعزيز التنمية الفلاحية بالمملكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
الحكومة خاصها تزيد فالإستثمارات فالمجال الفلاحي، باش تكون عندنا فلاحة عصرية وقادرة على مواجهة التحديات.
المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين الفلاحين والمستثمرين، هادشي غادي يكون عندو أثر إيجابي على الفلاحة المغربية.
الفلاحة هي الأساس في اقتصادنا، والاهتمام الكبير من طرف الحكومة يعكس نية حقيقية في دعم هذا المجال الحيوي.
الدور ديال أخنوش فالدفع بالفلاحة المغربية مهم جدا، والكل منتظر نتائج هذه الجهود في المستقبل القريب.
المعرض الدولي للفلاحة في مكناس يبين أن المغرب كيزداد قوة فالفلاحة وكتفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
زيارة أخنوش كانت مهمة جدا، خصوصا مع التوجهات الجديدة للفلاحة في المغرب. المهم هو كيفاش غادي يساهم هذا المعرض في تطوير القطاع الفلاحي.
الفلاحة في المغرب كتعرف تطور كبير، والمرجو من الحكومة أنها تدعم هذا القطاع أكثر لضمان استدامته.
زيارة أخنوش كان لها أهمية كبيرة، خصوصا فالمجال الفلاحي، لأن المعرض فيه عارضين من كل أنحاء العالم.
رئيس الحكومة أخنوش معني بتطوير الفلاحة، وهاد المعرض خطوة مهمة فإبراز ما يمكن تحقيقه في هذا القطاع.
خاصنا أكثر دعم واهتمام بالمناطق القروية باش يكون عندنا فلاحة مستدامة.
الحكومة خاصها تزيد فالإستثمارات فالمجال الفلاحي، باش تكون عندنا فلاحة عصرية وقادرة على مواجهة التحديات.
حضور أخنوش يعكس الجدية ديال الحكومة في تنمية القطاع الفلاحي، خاص تتعزز المبادرات باش نحققوا الأمن الغذائي.
المعرض أظهر أن المغرب مستعد يكون رائد في المجال الفلاحي، مع حضور مثل هاد الفعاليات.
زيارة أخنوش كان لها أهمية كبيرة، خصوصا فالمجال الفلاحي، لأن المعرض فيه عارضين من كل أنحاء العالم.
زيارة أخنوش كانت مهمة جدا، خصوصا مع التوجهات الجديدة للفلاحة في المغرب. المهم هو كيفاش غادي يساهم هذا المعرض في تطوير القطاع الفلاحي.
الفلاحة هي الأساس في اقتصادنا، والاهتمام الكبير من طرف الحكومة يعكس نية حقيقية في دعم هذا المجال الحيوي.
الفلاحة في المغرب كتعرف تطور كبير، والمرجو من الحكومة أنها تدعم هذا القطاع أكثر لضمان استدامته.
رئيس الحكومة أخنوش معني بتطوير الفلاحة، وهاد المعرض خطوة مهمة فإبراز ما يمكن تحقيقه في هذا القطاع.
المعرض الدولي للفلاحة في مكناس يبين أن المغرب كيزداد قوة فالفلاحة وكتفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين الفلاحين والمستثمرين، هادشي غادي يكون عندو أثر إيجابي على الفلاحة المغربية.
الدور ديال أخنوش فالدفع بالفلاحة المغربية مهم جدا، والكل منتظر نتائج هذه الجهود في المستقبل القريب.