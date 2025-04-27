مكناس.. زيارة أخنوش تختم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

هبة بريس- ع محياوي

أسدل الستار، صباح اليوم الأحد 27 أبريل 2025، على فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بزيارة قام بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف أروقة المعرض.

ورافق رئيس الحكومة خلال هذه الجولة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء، وكذا مندوب المعرض كمال هدان، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس مصطفى الميسوري، ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية جواد بحاجي.

وشملت زيارة أخنوش عدة فضاءات بالمعرض، حيث التقى برؤساء الجهات وممثلي التعاونيات والمهنيين في قطاع الفلاحة. كما اطلع على عدد من المشاريع والمبادرات، خاصة في فضاء “الجيل الأخضر” الذي عرض له تفاصيل خطط الماء والسقي.

كما شملت جولته فضاء الشركاء المؤسساتيين وفضاء القرض الفلاحي، حيث تعرف على الدور الحيوي الذي تلعبه المجموعة البنكية في دعم ومواكبة الفلاحين.

وكان لاستقبال أخنوش طابع مميز في فضاء المنتوجات المحلية، حيث عبر العارضون عن امتنانهم للمجهودات المبذولة لدعم القطاع، قبل أن ينتقل إلى فضاء تربية الدواجن والماشية، حيث التقى بعدد من المهنيين وسط أجواء ودية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم الحكومة المغربية المستمر للقطاع الفلاحي، تجسيدًا للرؤية الملكية لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، الهادفين إلى تعزيز التنمية الفلاحية بالمملكة.