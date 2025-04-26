وزير ملغاشي: الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش مشروع رائد في إفريقيا

هبة بريس

أكد وزير النقل في مدغشقر، فاليري رامونجافيلو، أن الخط السككي فائق السرعة (LGV) القنيطرة – مراكش يعد مشروعا “رائدا” ليس فقط بالنسبة للمملكة بل أيضا للقارة الإفريقية، مشيدا بالرؤية “المتميزة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأبرز رامونجافيلو، الذي حل ضيفا على نشرة أخبار منتصف النهار بقناة ميدي 1 تيفي، أن المغرب، الذي يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، رائد في مجال الخط السككي فائق السرعة على مستوى القارة.

وأضاف أن هذا المشروع الكبير سيمكن من ضمان الربط بين عدد من المدن والمناطق المغربية، وسيساهم في تعزيز تنميتها، وكذا السلسلة اللوجستيكية، وخلق فرص عمل جديدة، مما سيساهم في ترسيخ الريادة الاقتصادية للمملكة بفضل هذه الرؤية تحت قيادة جلالة الملك.

وأشار رامونجافيلو إلى أنه، من خلال إطلاق هذا الخط السككي الجديد فائق السرعة، يتم أيضا توفير العديد من الامكانيات والآفاق على المستوى القاري، معربا عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب لمنح الفرصة للدول الإفريقية للاستفادة من هذا الإنجاز.

وخلص إلى أن هذا الخط السككي الجديد فائق السرعة يبعث إشارات ورسائل قوية إلى القارة بأكملها بهدف تعزيز التنقل الحديث والمستدام من أجل إفريقيا أكثر ازدهارا.