“هبة بريس” تستضيف مدير المعرض الدولي للفلاحة في حوار خاص (فيديو)

هبة بريس- ع محياوي

في إطار مواكبتها لمختلف التظاهرات الكبرى، استضافت جريدة “هبة بريس” مدير المعرض الدولي للفلاحة، في لقاء خاص شكل مناسبة للحديث عن جديد الدورة الحالية وأهم مستجداتها.

وقد أبان مدير المعرض، خلال الحوار، عن مستوى عالٍ من الكفاءة وحسن التدبير، مقدماً معطيات دقيقة وخدمات تنظيمية يسهل منها التنويه، لما تحمله من احترافية وجودة عالية في التنسيق والاستقبال وتأطير المشاركين.

وتوقف المدير عند أهم محطات المعرض لهذه السنة، التي تتميز بمشاركة قياسية لدول ومنظمات دولية، وعارضين يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي، مع إبراز دور الرقمنة والابتكار في تطوير القطاع، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

كما أشاد بالجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار الفلاحي، داعياً كل المهتمين إلى زيارة المعرض واكتشاف الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الفلاحة المغربية تعيش اليوم مرحلة انتقالية نحو المزيد من التنافسية والاستدامة.

حوار خاص يعكس صورة مشرفة عن تنظيم المعرض الدولي للفلاحة، ويبرز المجهودات الكبيرة التي تبذل لإنجاح هذه التظاهرة ذات الإشعاع العالمي.

تابعوا الحوار كاملا في الفيديو التالي: