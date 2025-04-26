close button
مدير المعرض الدولي للفلاحة في حوار خاص مع "هبة بريس"

“هبة بريس” تستضيف مدير المعرض الدولي للفلاحة في حوار خاص (فيديو)

26 أبريل، 2025 - 6:36 مساءً
0

هبة بريس- ع محياوي

في إطار مواكبتها لمختلف التظاهرات الكبرى، استضافت جريدة “هبة بريس” مدير المعرض الدولي للفلاحة، في لقاء خاص شكل مناسبة للحديث عن جديد الدورة الحالية وأهم مستجداتها.

وقد أبان مدير المعرض، خلال الحوار، عن مستوى عالٍ من الكفاءة وحسن التدبير، مقدماً معطيات دقيقة وخدمات تنظيمية يسهل منها التنويه، لما تحمله من احترافية وجودة عالية في التنسيق والاستقبال وتأطير المشاركين.

وتوقف المدير عند أهم محطات المعرض لهذه السنة، التي تتميز بمشاركة قياسية لدول ومنظمات دولية، وعارضين يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي، مع إبراز دور الرقمنة والابتكار في تطوير القطاع، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

كما أشاد بالجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار الفلاحي، داعياً كل المهتمين إلى زيارة المعرض واكتشاف الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الفلاحة المغربية تعيش اليوم مرحلة انتقالية نحو المزيد من التنافسية والاستدامة.

حوار خاص يعكس صورة مشرفة عن تنظيم المعرض الدولي للفلاحة، ويبرز المجهودات الكبيرة التي تبذل لإنجاح هذه التظاهرة ذات الإشعاع العالمي.

تابعوا الحوار كاملا في الفيديو التالي:

26 أبريل، 2025 - 6:36 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الناظور على موعد مع ثورة في الطاقة.. بناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال

الناظور على موعد مع ثورة في الطاقة.. بناء أول…

2025-04-26 / 16:23
وجدة .. زيدان يترأس اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

وجدة .. زيدان يترأس اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي…

2025-04-25 / 16:21
سيام مكناس.. إطلاق شراكة استراتيجية لتأهيل سلسلة الزراعات الزيتية

سيام مكناس.. إطلاق شراكة استراتيجية لتأهيل سلسلة الزراعات الزيتية

2025-04-25 / 14:38
سيام مكناس.. "لوسيور كريسطال" تجدد التزامها لخدمة الأرض و النباتات الزيتية

سيام مكناس.. “لوسيور كريسطال” تجدد التزامها لخدمة الأرض و…

2025-04-25 / 12:44
سيام مكناس.. "الكولزا" و "نوار الشمس" في قلب اتفاقيات مهمة بمعرض الفلاحة

سيام مكناس.. “الكولزا” و “نوار الشمس” في قلب اتفاقيات…

2025-04-25 / 10:52
الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

بشرى لساكنة العاصمة العلمية.. قطار البراق سيصل إلى مدينة…

2025-04-25 / 10:35
اتصالات المغرب

بأداء قوي وتوجه استراتيجي نحو تسريع التحول الرقمي.. اتصالات…

2025-04-25 / 10:15
سيام مكناس.. مجموعة القرض الفلاحي تدعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية

سيام مكناس.. مجموعة القرض الفلاحي تدعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية

2025-04-25 / 09:52
المغرب يسجل 55 مليون مسافر بالقطار في 2024

المغرب يسجل 55 مليون مسافر بالقطار في 2024

2025-04-25 / 09:33
سيام مكناس.. "كوسومار" تواصل الابتكار لضمان سيادة المغرب الزراعية

سيام مكناس.. “كوسومار” تواصل الابتكار لضمان سيادة المغرب الزراعية

2025-04-25 / 09:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى