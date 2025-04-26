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عمدة مونبيلييه يرفع العلم المغربي في قلب الصحراء المغربية

عمدة مونبيلييه يرفع العلم المغربي في قلب الصحراء المغربية

26 أبريل، 2025 - 2:27 مساءً
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هبة بريس

نشر حساب السفارة المغربية بفرنسا على موقع تويتر صورةً تُظهر عمدة مدينة مونبيلييه الفرنسية، ميشيل ديلافوس، وهو يرفع العلم المغربي بفخر وسط الصحراء المغربية، خلال زيارته لمدينة الداخلة.

وأكد ديلافوس خلال الزيارة دعمه الصريح لـمغربية الداخلة، مشيدًا بما وصفه بـ”التنمية الاستثنائية” التي تشهدها المنطقة.

وقد كان العمدة مرفوقًا في زيارته بمستشاره الخاص إبراهيم عبّو، في تأكيد إضافي على قوة العلاقات بين المغرب وعدد من المدن الفرنسية.

26 أبريل، 2025 - 2:27 مساءً
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