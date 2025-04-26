الطقس غدا الأحد.. أجواء غائمة مع قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، و كذا بمنطقتي السايس و والماس.

وخلال الظهيرة، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع نزول قطرات مطرية ورعد متفرق، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة و السواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعا ت الأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، و جنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 10 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان محليا على طول الساحل الأطلسي، وسيكون هائجا مؤقتا في الصباح الباكر بين أسفي وأكادير.