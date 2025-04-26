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تارودانت…خسائر فادحة في خلايا النحل بسبب المبيدات تصل إلى البرلمان

تارودانت…خسائر فادحة في خلايا النحل بسبب المبيدات تصل إلى البرلمان

26 أبريل، 2025 - 2:51 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يعاني مربي النحل في عدة مناطق من إقليم تارودانت من تدهور شديد في خلايا النحل نتيجة استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط في حقول الذرة الحلوة المخصصة للتعليب.

وتعد هذه الظاهرة من بين الأسباب الرئيسية التي تهدد قطاع تربية النحل في المنطقة، حيث يتكبد مربو النحل خسائر كبيرة في الإنتاج .

وقد أثار هذا الموضوع غضب العديد من مربي النحل في مناطق مثل جماعة الكفيفات و احمر لكلالشة، أيت إعزا، سبت الكردان، سيدي موسى الحمري، أولاد بالرحيل،حيث تم تسجيل حالات كثيرة من نفوق خلايا النحل، مما أضاف عبئًا إضافيًا على المربين الذين يعانون أصلًا من آثار الجفاف والتغيرات المناخية.

وقد وصلت معاناة هؤلاء المربين إلى البرلمان، حيث تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان الماسي، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بتدخل الوزارة لحماية مربي النحل من الآثار السلبية لاستخدام المبيدات الحشرية في حقول الذرة الحلوة بإقليم تارودانت.

وأوضحت النائبة أن العديد من المبيدات المستخدمة في هذه الحقول لا تفي بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وعلى خلايا النحل، وأشارت في سؤالها إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة المربين الذين يكابدون تداعيات التغيرات المناخية، وناشدت الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النحل وضمان استدامة مشاريع تربية النحل في المنطقة.

هذا وقد تعهدت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للمبيدات، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير السلامة في جميع العمليات الزراعية بما يضمن حماية البيئة والمهن المرتبطة بها.

26 أبريل، 2025 - 2:51 مساءً
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