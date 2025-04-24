وصول بودريقة إلى أرض الوطن من أجل تسليمه للسلطات المغربية

هبة بريس – الدار البيضاء

وصلت الطائرة التي تقل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، وذلك من أجل تسليمه للسلطات المغربية.

وينتظر أن يتم نقل بودريقة إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء، في إنتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

هذا التسليم يأتي بعد موافقة المدعي العام في هامبورغ بألمانيا، علما أن بودريقة يواجه تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وكانت “هبة بريس” قد انفردت بنشر خبر حصري نشرته يوم الثلاثاء الماضي حول تسليم محمد بودريقة للسلطات المغربية اليوم الخميس.