وصول بودريقة إلى أرض الوطن من أجل تسليمه للسلطات المغربية
هبة بريس – الدار البيضاء
وصلت الطائرة التي تقل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، وذلك من أجل تسليمه للسلطات المغربية.
وينتظر أن يتم نقل بودريقة إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء، في إنتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
هذا التسليم يأتي بعد موافقة المدعي العام في هامبورغ بألمانيا، علما أن بودريقة يواجه تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكانت “هبة بريس” قد انفردت بنشر خبر حصري نشرته يوم الثلاثاء الماضي حول تسليم محمد بودريقة للسلطات المغربية اليوم الخميس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
بودريقة طاح فالفخ ديال شيكات بدون رصيد وها هو رجع
المهم هو تطبيق القانون وخلي القضاء يقول كلمتو
رجوع بودريقة للدار البيضاء غادي يثير الجدل فالشارع الرياضي
المعاملة المالية خاصها تكون واضحة خصوصا من شخص معروف
الألمان دارو خدمتهم وسلّموه بكل احترام للقانون
الرجوع للمغرب يعني أن القانون غادي ياخذ مجراه
الفلوس ماشي كلشي والمصداقية هي الأساس
كاين فرق كبير بين الرياضة والنصب خاص يعرفو هادشي
هادشي كيعلمنا أن حتى الناس المعروفين ماشي فوق القانون
صورة الرجاء تضررات بهاد القصة ولكن الفريق كبير
اللي دار شي حاجة خاصو يخلص عليها
المصداقية ديال أي مسؤول خاصها تبقى فوق الشبهات
العدالة خاصها تكون نزيهة مع الجميع بدون تمييز
واش كان كيضن ما غاديش يجي نهار ويتحاسب
أي واحد كينصب خاص يتحاكم مهما كانت مكانته
الناس لي كانوا تيقو فيه أكيد تصدمو بهاد الأخبار
محكمة الاستئناف غادي تفصل فالموضوع بلا عاطفة