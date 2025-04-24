أكادير.. لقاء علمي يجمع مختصين وباحثين لمناقشة مخاطر الإدمان

هبة بريس – أكادير

نظّمت إحدى الجمعيات الناشطة في المجال الصحي والاجتماعي بمدينة أكادير لقاءً علمياً ضمّ عدداً من المختصين والباحثين لمناقشة موضوع الإدمان وتداعياته الخطيرة على الفرد والمجتمع، وذلك في ظل تزايد الظواهر المرتبطة بالعنف والانحراف في عدد من المدن وحتى بالمناطق القروية.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى الأبعاد المختلفة لظاهرة الإدمان، سواء تعلق الأمر بالإدمان على المخدرات أو الكحول أو حتى الإدمان السلوكي، حيث شدد المتدخلون على أن الإدمان لا يقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل له امتدادات اجتماعية ونفسية واقتصادية تساهم في تقويض النسيج المجتمعي.

وأشار الباحثون إلى العلاقة المباشرة بين تفشي الإدمان وارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مؤكدين أن عدداً من الجرائم الأخيرة التي هزت الرأي العام قد تكون ذات صلة بحالات تعاطٍ مفرط لمواد مخدرة، ما يدق ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة المتنامية.

كما تطرقت الندوة إلى دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في الوقاية من الإدمان، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأبعاد تدمج بين التوعية، العلاج، والمرافقة الاجتماعية والنفسية.

في ختام اللقاء، خلص المشاركون إلى ضرورة تعزيز السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وتوسيع نطاق المراكز المختصة في العلاج، إلى جانب دعم المبادرات الجمعوية والتربوية الرامية إلى بناء وعي مجتمعي بأخطار هذه الآفة.