قافلة جواز الشباب تحط الرحال بمعهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس

هبة بريس- ع محياوي

حلت قافلة “جواز الشباب” التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس-مكناس بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، بهدف تعريف الطلبة بالامتيازات التي يوفرها الجواز، والتي تشمل الولوج المجاني أو المخفض لعدد من الخدمات مثل المتاحف، قاعات السينما، ملاعب القرب، وتذاكر النقل العمومي (القطارات، الحافلات، الطرامواي).

وخلال هذا اللقاء، دعا المدير الجهوي للقطاع إسماعيل الحمراوي، طلبة المعهد وملحقتي مكناس وتازة إلى الاستفادة من برامج المخيمات الموضوعاتية وبرنامج “متطوع في المخيمات الصيفية” في مجال التمريض.

كما تُوج اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين المديرية والمعهد، تروم تعزيز التعاون في مجالات التكوين، الأنشطة الثقافية والاجتماعية، الحملات التوعوية، والدورات التكوينية، إلى جانب دعم البحث العلمي وتنظيم أنشطة مشتركة لفائدة الطلبة والأطر التربوية.