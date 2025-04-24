رغم الديون المتراكمة والإرث الثقيل.. ENCG سطات تتصدر قائمة المدارس

هبة بريس – مكتب سطات

كشفت مصادر هبة بريس، أن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تعاني ديونا متراكمة وإرثا ثقيلا ورثه مديرها الجديد، إلا أنها لازالت تواصل تألقها بعد حصولها على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المدارس العمومية المتخصصة في التجارة والتسيير، كأفضل مؤسسة على مستوى متخصص في تكوين اطر التدبير و التسويق ، ذلك ما ذهب إليه موقع topschoolinmorrocco الذي أعلن قائمة المدارس المرتبة على أعلى السلم وطنياََ.

مصادرنا، أكدت على أن هذا الانجاز لم يكن وليد الصدفة بل هو ثمرة جهود مضنية من طرف الطاقم الإداري و البيداغوجي بقيادة شابة للمدير “رشيد أمليل” الذي سخر كل إمكانياته العلمية والإدارية لخلق مناخ صحي بين جميع مكونات المؤسسة من طلبة وأساتذة و إداريين ناهيك عن اهتمامه البالغ بكل الأمور التي تخص التدبير وفق منهجية تشاركية تعتليها مصلحة الطالب.

ذات المصادر، أكدت أن القيادة الجديدة وضعت استراتيجية جديدة مرتكزة على اشراك كل الهياكل داخل المؤسسة، فبالرغم من كل العقبات التي تواجه الإدارة الجديدة والممثلة في العديد من الديون الغير مستخلصة والمشاكل المتراكمة والتي تواجه تهديدا حقيقيا بالحجز على حسابها الخاص لازلت هذه المؤسسة العريقة تصارع من أجل البقاء في صدارة قسم الصفوة.

هو واقعٌ، يطرح نفسه على طاولة النقاش في زمن التدبير الإداري في زمن مديرها الجديد، للعمل على معالجة كافة الاشكالات المرتبطة بهذا المرفق العمومي لتذويب هذا الإرث الثقيل، والدفع بالمؤسسة للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل، لاسيما وأن هذه المؤسسة كان له صيتها يدوي على مستوى التدبير والتسيير، يملأ الساحة الوطنية بل وحتى الدولية منها..