close button
ساكنة رأس الماء تستغيث.. تلوّث بيئي يهدد الصحة والزرع بسبب معمل "هولسيم" بفاس

ساكنة رأس الماء تستغيث.. تلوّث بيئي يهدد الصحة والزرع بسبب معمل “هولسيم” بفاس

24 أبريل، 2025 - 5:40 مساءً
0

هبة بريس- مكتب فاس

تشهد منطقة رأس الماء، بجماعة عين الشقف ضواحي فاس، حالة من الاستياء والغضب الشعبي بسبب التلوث الخطير الناجم عن الانبعاثات المتكررة لمعمل الإسمنت التابع لشركة “هولسيم”. فقد عبّر سكان تعاونية النصر عن قلقهم العميق من التأثيرات الصحية والبيئية المتفاقمة، نتيجة تصاعد أدخنة كثيفة وروائح خانقة، تهدد حياة الإنسان والحيوان، وتؤثر بشكل مباشر على الأراضي الفلاحية ومياه الشرب.

وأفاد عدد من السكان بأن الوضع لم يعد يُطاق، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”صمت الجهات المعنية”، حيث لم تُتخذ أي إجراءات فعالة حتى الآن للحد من هذا التلوث.

كما نبهوا إلى تسجيل حالات اختناق وأمراض جلدية وتنفسية لدى الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تدهور جودة المحاصيل وتلوث الفرشة المائية.

ورغم ما تعلنه الشركة من التزام بيئي على المستوى العالمي، فإن الواقع المحلي يقول غير ذلك، مما يدفع الساكنة إلى التشكيك في فعالية الإجراءات المتخذة، والمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المعنية، لإيقاف هذا النزيف البيئي، وإنصاف المتضررين.

24 أبريل، 2025 - 5:40 مساءً
0

مقالات ذات صلة

إصدار شيكات بدون رصيد تقود مقاولا بمراكش إلى سجن الاوداية

إصدار شيكات بدون رصيد تقود مقاولا بمراكش إلى سجن…

2025-04-24 / 17:00
وجدة .. التوحد في المغرب: الاخلاقيات والممارسات محور ندوة وطنية

وجدة .. التوحد في المغرب: الاخلاقيات والممارسات محور ندوة…

2025-04-24 / 16:48
المغرب بين مطرقة الكلاب الضالة وسندان الرفق بالحيوان…تجربة أكادير نموذجاً وطنيا

المغرب بين مطرقة الكلاب الضالة وسندان الرفق بالحيوان…تجربة أكادير…

2025-04-24 / 16:16
مجلس الحكومة

الحكومة تصادق على إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

2025-04-24 / 16:03
إغلاق طريق مسجد المصطفى بمراكش يثير الجدل

إغلاق طريق مسجد المصطفى بمراكش يثير الجدل

2025-04-24 / 15:34
تدهور خدمات "بريد بنك" يثير غضب الزبناء

تدهور خدمات “بريد بنك” يثير غضب الزبناء

2025-04-24 / 15:22
الحكومة تصادق على رفع تعويضات بعض موظفي الصحة ضد الأخطار المهنية

الحكومة تصادق على رفع تعويضات بعض موظفي الصحة ضد…

2025-04-24 / 14:56
صورة تعبيرية

مراكش.. النيابة العامة تودع مسيرة “سبا” ومساعدتها سجن الاوداية

2025-04-24 / 13:50
مراكش … فيديو " المحام" يثير جدلا واسعا قانونيا وحقوقيا

مراكش … فيديو ” المحام” يثير جدلا واسعا قانونيا…

2025-04-24 / 13:08
محكمة الاستئناف بالناظور

الناظور.. القضاء يُنهي مسيرة أخطر مروّج مخدرات بالعروي

2025-04-24 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى