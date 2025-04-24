ساكنة رأس الماء تستغيث.. تلوّث بيئي يهدد الصحة والزرع بسبب معمل “هولسيم” بفاس

هبة بريس- مكتب فاس

تشهد منطقة رأس الماء، بجماعة عين الشقف ضواحي فاس، حالة من الاستياء والغضب الشعبي بسبب التلوث الخطير الناجم عن الانبعاثات المتكررة لمعمل الإسمنت التابع لشركة “هولسيم”. فقد عبّر سكان تعاونية النصر عن قلقهم العميق من التأثيرات الصحية والبيئية المتفاقمة، نتيجة تصاعد أدخنة كثيفة وروائح خانقة، تهدد حياة الإنسان والحيوان، وتؤثر بشكل مباشر على الأراضي الفلاحية ومياه الشرب.

وأفاد عدد من السكان بأن الوضع لم يعد يُطاق، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”صمت الجهات المعنية”، حيث لم تُتخذ أي إجراءات فعالة حتى الآن للحد من هذا التلوث.

كما نبهوا إلى تسجيل حالات اختناق وأمراض جلدية وتنفسية لدى الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تدهور جودة المحاصيل وتلوث الفرشة المائية.

ورغم ما تعلنه الشركة من التزام بيئي على المستوى العالمي، فإن الواقع المحلي يقول غير ذلك، مما يدفع الساكنة إلى التشكيك في فعالية الإجراءات المتخذة، والمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المعنية، لإيقاف هذا النزيف البيئي، وإنصاف المتضررين.