تأجيل محاكمة المقاول “البزيوي” المتهم برفض تسليم الشقق للمواطنين بمراكش

هبة بريس – مراكش

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش زوال اليوم الخميس محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة (البزيوي) وخمسة متهمين آخرين للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد إلى 8 ماي القادم، من اجل اتمام المرافعات.

وسبق للنيابة العامة بابتدائية مراكش ان أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.

وجاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.