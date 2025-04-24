تدهور خدمات “بريد بنك” يثير غضب الزبناء
هبة بريس
يعيش “بريد بنك” على وقع انتقادات متزايدة من طرف الزبناء، بسبب التردي المستمر في جودة الخدمات البنكية، ما فجر موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في العديد من المدن والقرى والمناطق النائية التي تفتقر لبدائل مصرفية أخرى.
من أبرز صور المعاناة التي يعيشها الزبناء بشكل يومي، الصفوف الطويلة أمام وكالات “بريد بنك”، حيث يُضطر كثيرون للانتظار لساعات في ظروف غير لائقة، من أجل سحب مبالغ بسيطة أو إتمام عمليات إدارية عادية.
وتزداد المعاناة في صفوف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون صعوبة في التنقل والانتظار.
كما تفاقم الأعطاب المتكررة في النظام المعلوماتي للبنك من حدة المشاكل، حيث تتعطل الخدمات الرقمية بشكل مستمر، وتتوقف أجهزة الصرف الآلي، خاصة خلال فترات الذروة خصوصا في نهاية الشهر، مما يؤدي إلى ازدحام شديد داخل الوكالات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يعاني “بريد بنك” أيضًا من خصاص واضح في الموارد البشرية، وهو ما يجعل الأطر المتوفرة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وسط غياب تواصل فعال مع الزبناء، سواء لتوضيح المساطر أو لمعالجة الشكاوى.
في هذا السياق، تعالت أصوات المواطنين وممثلي المجتمع المدني للمطالبة بتدخل فوري من الجهات الوصية لإصلاح الوضع، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات البنكية.
كما دعا البعض إلى فتح تحقيقات حول طرق تدبير المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدهور المزمن.
وفي وقت يسير فيه المغرب نحو رقمنة الخدمات الإدارية وتجويد المرفق العمومي، يبقى “بريد بنك” في وضع لا يواكب هذه الدينامية، مما يجعل من إصلاحه أولوية مستعجلة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
ملي كيحصل شي خطأ فالمعاملات، كاين تأخير كبير فالتصحيح.
المشكل في بريد بنك هو التسويف الدائم، ما كاينش اهتمام بالزبناء.
بريد بنك بقايا ديما كيطلبو وقت طويل لتسوية المعاملات، خاصهم يتسارعو.
علاش هاد التأخير المستمر؟ خاص تحسين الخدمة باش نرتاحو.
أنا شخصيا تعبت من الانتظار الطويل في الوكالات، و الخدمة بطيئة بزاف.
خدمة بريد بنك كتخيب، ما بقيناش نلقاو حلول للمشاكل ديالنا.
ضروري يزيدو يطورو الخدمات فالمناطق النائية، لأننا معيشين فمشاكل دائمة.
نطالب بتحسين الخدمة بشكل جدّي، كافينا المشاكل ديال التأخير.
ماشي فاش كيحطو خدمات جديدة كتوقع المشاكل، علاش؟
قبل كانو الناس كيعتمدوا على بريد بنك، دابا غادي يولي غير خيار ثاني.
لِي كيشكي من تدهور الخدمات، عندو حق، الوضع مقلق بزاف.
المرة الجاية، خاصنا نشوفو مستجدات فبريد بنك باش نعرفو واش الخدمات غادي تتحسن ولا لا.
الإعلانات ديالهم على الخدمة جيدة ولكن على الواقع ما كنلقاوش حتى شيء.
ضروري يتعاون بريد بنك مع الزبناء باش يتحسن الوضع، واش غير حنا لي عندنا الحق؟
بغينا حل فعال لتحسين الخدمة، لأن الزبناء فقدوا الثقة فبريد بنك.
الحلول ديال بريد بنك ما كتخدمش فحالة الضغط، خاصهم يتحسنوا.
الوضعية صعيبة بزاف، خاص بريد بنك يلقا الحلول الفعالة و ما يبقاوش يماطلوا.
الخدمة بطيئة، كيبقى الزبون كيتسناو ساعات باش يوصل للحل.
كان عندي أمل فبريد بنك، لكن حاليا ندمت على اختياري.
خاص بريد بنك يزيد في عدد الموظفين، راه الزبناء كيزيدو و الخدمة بقات ضعيفة.