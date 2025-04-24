إصدار شيكات بدون رصيد تقود مقاولا بمراكش إلى سجن الاوداية

هبة بريس – محمد ضاهر

امرت النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم امس الاربعاء، بإيداع المقاول (ع.ح) سجن الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها ازيد من مليار و 700 مليون سنتيم.

كما تابعت النيابة العامة المقاول بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، واحالته على القضاء الجالس من اجل البث في القضية.

وسبق لعناصر فرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش، ان قامت بايقاف المقاول (ع.ح)

المبحوث عنه ليلة الاثنين الماضي بموجب 39 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من اجل إصدار شيكات بدون رصيد.