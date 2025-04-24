إصدار شيكات بدون رصيد تقود مقاولا بمراكش إلى سجن الاوداية
هبة بريس – محمد ضاهر
امرت النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم امس الاربعاء، بإيداع المقاول (ع.ح) سجن الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها ازيد من مليار و 700 مليون سنتيم.
كما تابعت النيابة العامة المقاول بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، واحالته على القضاء الجالس من اجل البث في القضية.
وسبق لعناصر فرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش، ان قامت بايقاف المقاول (ع.ح)
المبحوث عنه ليلة الاثنين الماضي بموجب 39 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من اجل إصدار شيكات بدون رصيد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
قاليك 39 مذكرة بحث، هاد المقاول بقى هارب، ماشي غير هاد المرة.
الله يعاون الضحايا ديالو و يعطيهم حقهم فالقضاء.
المقاولين خاصهم يكون عندهم ضمير فخدمتهم و يلتزمو بالقوانين.
منين كيكون عندك مبلغ كبير فالشكات وما كتخلص، راه كتسبب أزمة مالية كبيرة للناس.
واش هاد المقاول غادي يتعلم من هذا الموقف ولا غادي يبقى فالغش؟
مليار و 700 مليون سنتيم بزاف، خصو يتحاسب على هذا التصرف.
هاد المقاول كيفكر غير فالمصلحة ديالو وما كيهتمش بمشاكل الناس اللي تضروا من شيكاته.
راه الناس لي تضروا من هاد الشيكات، خصهم ياخدو حقوقهم بسرعة.
الحكومة خصها تتشدد فالقوانين لي كتحمي المواطنين من هاد الأنواع ديال التصرفات.
التسيب فالتعامل مع الشيكات بدون رصيد راه كيأثر على الاقتصاد والمواطنين.
39 مذكرة بحث، هاد المقاول كان مبحوث عليه بزاف، وحين وصلوا ليه فالأخير.
شيكات بدون رصيد! هادشي كيخلي الناس يضيعو فلوسهم وكيخلق مشاكل كبيرة.