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مجلس الحكومة
مجلس الحكومة

الحكومة تصادق على إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

24 أبريل، 2025 - 4:03 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويأتي هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.

ويهدف هذا المرسوم، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.

24 أبريل، 2025 - 4:03 مساءً
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‫14 تعليقات

  3. الوكالة المغربية للأنشطة اللوجيستيكية عندها دور كبير فالنمو الاقتصادي، خاص دعم أكبر.

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  10. قطاع اللوجيستيك يمكن ليه يساهم بزاف فالنمو الاقتصادي إذا تم تأطيره بشكل جيد.

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