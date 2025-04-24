مراكش.. النيابة العامة تودع مسيرة “سبا” ومساعدتها سجن الاوداية

هبة بريس – محمد ضاهر

قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم امس الاربعاء مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة مسيرة “سبا” بشارع علال الفاسي ومساعدها في حالة اعتقال، و ايداعهم سجن الاوداية، كما تمت متابعة 6 اشخاص اخرين في حالة سراح بعد ادائهم كفالة مالية 2000 درهم.

كما تابعت النيابة العامة بابتدائية مراكش، المسيرة (ن،ص) ومساعدتها (ح.ا) بهم: الفساد وجلب اشخاص للبغاء واخد نصيب من ما يتحصل عليه الغير عن طريق الدعارة.

وسبق لعناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، ان اوقفت 8 اشخاص داخل (سبا) بشارع علال الفاسي بمقاطعة كليز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسات.