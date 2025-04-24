مراكش.. النيابة العامة تودع مسيرة “سبا” ومساعدتها سجن الاوداية
هبة بريس – محمد ضاهر
قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم امس الاربعاء مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة مسيرة “سبا” بشارع علال الفاسي ومساعدها في حالة اعتقال، و ايداعهم سجن الاوداية، كما تمت متابعة 6 اشخاص اخرين في حالة سراح بعد ادائهم كفالة مالية 2000 درهم.
كما تابعت النيابة العامة بابتدائية مراكش، المسيرة (ن،ص) ومساعدتها (ح.ا) بهم: الفساد وجلب اشخاص للبغاء واخد نصيب من ما يتحصل عليه الغير عن طريق الدعارة.
وسبق لعناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، ان اوقفت 8 اشخاص داخل (سبا) بشارع علال الفاسي بمقاطعة كليز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X