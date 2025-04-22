الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات الشهر القادم

هبة بريس

سيقوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيارة رسمية إلى ثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات للصحفيين، أن هذه الزيارة تعد ثاني رحلة دولية سيقوم بها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، بعد أن يتوجه إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس يوم السبت.