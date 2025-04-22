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ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات الشهر القادم

22 أبريل، 2025 - 7:34 مساءً
21

هبة بريس

سيقوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيارة رسمية إلى ثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات للصحفيين، أن هذه الزيارة تعد ثاني رحلة دولية سيقوم بها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، بعد أن يتوجه إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس يوم السبت.

22 أبريل، 2025 - 7:34 مساءً
21

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‫21 تعليقات

  1. بعض الدول يمكن ما تكونش راضية على السياسة الأمريكية، ولكن زيارة ترامب يمكن تفتح طرق جديدة للتفاوض.

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  2. صحيح أن الزيارة لترامب كاينة في فترة حساسة، ولكن غادي تفتح أبواب جديدة فالعلاقات الدولية.

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  5. السعودية وقطر والإمارات عندهم دور مهم فاستقرار المنطقة، وهاد الزيارة غادي تساهم فتعزيز هاد الدور.

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  7. زيارة ترامب للخليج غادي تكون عندها تأثير كبير على العلاقات بين الدول ديال المنطقة وأميركا.

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  8. الزيارة ديال ترامب غادي يكون لها تأثير على السياسات الإقليمية فالدول العربية.

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  9. الخطط العسكرية والأمنية غادي تكون جزء من المفاوضات بين ترامب والدول الخليجية.

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  10. بعض الدول يمكن ما تكونش راضية على السياسة الأمريكية، ولكن زيارة ترامب يمكن تفتح طرق جديدة للتفاوض.

    رد

  12. الزيارة غادي تكون منطلقا لمناقشة الملفات المهمة مثل الوضع في سوريا واليمن.

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  13. السعودية وقطر والإمارات دول مهمة فالخليج وهاد الزيارة غادي تعزز التعاون بينها وبين أمريكا.

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  16. زيارة الرئيس الأميركي للخليج يمكن تكون بداية لعلاقات اقتصادية وتجارية أقوى بين أميركا والدول العربية.

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  21. القضايا الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة، غادي تكون موضوع نقاش رئيسي.

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