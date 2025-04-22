الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس
هبة بريس – وكالات
أعلن الفاتيكان رسميا اليوم الثلاثاء، أن جنازة البابا فرنسيس، التي توفي الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما، ستجرى يوم السبت المقبل.
وبدأت مراسم الجنازة الرسمية الأولية بعد تأكيد وفاته رسميا ووضع جثمانه في التابوت مساء الاثنين 21 أبريل.
وأقيمت مراسم التأكد من الوفاة ووضع الجثمان في التابوت مساء 21 أبريل برئاسة الكاردينال كيفن فاريل، أمين سر الفاتيكان.
وكان الراحل البابا فرنسيس، طلب تبسيط مراسم جنازته لتكون “جنازة راع وتلميذ للمسيح”، مع نقل جثمانه إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى بدلا من القديس بطرس، خلافا للتقاليد السابقة.
واجتمع كرادلة الفاتيكان صباح اليوم الثلاثاء لتحديد الترتيبات النهائية، بما في ذلك إعلان “الكرسي الشاغر” وإدارة المرحلة الانتقالية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
كان رجل سلام بكل ما في الكلمة من معنى.
البابا فرنسيس كان كيحاول يقرب بين الديانات.
اختار جنازة بسيطة باش يبقى قريب من الشعب.
تصرف راق من الفاتيكان فتنظيم الجنازة.
كان كيدافع على الفقراء والمظلومين.
الله يرزقنا حسن الخاتمة بحالو.
الكرادلة غادي يكون عليهم ضغط كبير باش يختارو الخلف.
جنازتو غادي تكون لحظة تاريخية.
طلب يندفن فكنيسة مريم الكبرى بدل القديس بطرس.
كان معروف بالتواضع ديالو وخدم الإنسانية.
كان محبوب فالعالم كامل، ماشي غير عند الكاثوليك.
مسيرة طويلة كلها عطاء ومحبة.
ماشي أي واحد كيطلب يبسط جنازتو بهاد الطريقة.
الله يرحمو ويسكنو فسيح جناتو.
حتى فالموت عطا دروس فتواضع.
حتى اللي ما كيعرفوش تأثر بموتو.