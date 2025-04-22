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الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس

الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس

22 أبريل، 2025 - 10:38 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أعلن الفاتيكان رسميا اليوم الثلاثاء، أن جنازة البابا فرنسيس، التي توفي الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما، ستجرى يوم السبت المقبل.

وبدأت مراسم الجنازة الرسمية الأولية بعد تأكيد وفاته رسميا ووضع جثمانه في التابوت مساء الاثنين 21 أبريل.

وأقيمت مراسم التأكد من الوفاة ووضع الجثمان في التابوت مساء 21 أبريل برئاسة الكاردينال كيفن فاريل، أمين سر الفاتيكان.

وكان الراحل البابا فرنسيس، طلب تبسيط مراسم جنازته لتكون “جنازة راع وتلميذ للمسيح”، مع نقل جثمانه إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى بدلا من القديس بطرس، خلافا للتقاليد السابقة.

واجتمع كرادلة الفاتيكان صباح اليوم الثلاثاء لتحديد الترتيبات النهائية، بما في ذلك إعلان “الكرسي الشاغر” وإدارة المرحلة الانتقالية.

22 أبريل، 2025 - 10:38 صباحًا
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