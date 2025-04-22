سوريا.. القبض على أبرز ضباط الاستخبارات الجوية في نظام الأسد
هبة بريس – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على أحد أبرز ضباط الاستخبارات الجوية في نظام بشار الأسد، وقالت إنه “متورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين”.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، المتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو 2016”.
وأضافت أن التيناوي “شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله اللبناني، وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها”.
ولفتت إلى أنه “أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الله يعطي الصبر للناس اللي تعذبو بسبابو.
هاد السلطان التيناوي خاصو محكمة دولية، ماشي غير النيابة العامة.
حزب الله والمخابرات الجوية؟ تحالف الشر فعلاً.
هادشي راه بدا، باقي بزاف اللي خاصهم يتحاسبو على الجرائم ديالهم.
يلا كانت نيتهم صافية، خاصهم يفتحوا تحقيق شامل.
التيناوي ماشي بوحدو، كاينين بزاف خاصهم يتشدّو.
واخا تأخر الحساب، المهم أنه جا.
واخا تكون مجرد مسرحية إعلامية، غير الاعتقال راه خطوة كبيرة.
جيرود ما غتنساش داك النهار، التاريخ غايكتب كلشي.
واخّا يكون خدم معاهم سنين، ها هو اليوم تفضح وتشدّ، ما كاين غير العدالة فهاذ الدنيا.
يمكن النظام ولا كيضحي برجالاتو باش يرضّي الرأي العام.
ماشي غير اعتقال، خاص المحاسبة والعقاب على قد الجرم.
كل مجرم كيدور عليه الزمان، وما كاين أقوى من عدالة الله.
خاص الشعب السوري يكون واعي، هاد النوع ديال الأخبار خاصو تحليل.
سبحان الله، كيفاش الزمان كيدور، من مسؤول كبير لسجين.
علاش دابا بالضبط تشد؟ واش تصفية حسابات داخلية؟
سير الله ينتقم منك، شحال من عائلة تفرقات بسبابك.