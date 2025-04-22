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سوريا.. القبض على أبرز ضباط الاستخبارات الجوية في نظام الأسد

سوريا.. القبض على أبرز ضباط الاستخبارات الجوية في نظام الأسد

22 أبريل، 2025 - 4:50 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على أحد أبرز ضباط الاستخبارات الجوية في نظام بشار الأسد، وقالت إنه “متورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين”.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، المتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو 2016”.

وأضافت أن التيناوي “شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله اللبناني، وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها”.

ولفتت إلى أنه “أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه”.

22 أبريل، 2025 - 4:50 مساءً
17

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‫17 تعليقات

  10. واخّا يكون خدم معاهم سنين، ها هو اليوم تفضح وتشدّ، ما كاين غير العدالة فهاذ الدنيا.

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