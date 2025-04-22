الشرطة الألمانية تحذر من انتشار مخدر الكوكايين بالبلاد
هبة بريس – وكالات
حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مينش، من زيادة حادة في توفر المخدرات الصلبة، وخاصة الكوكايين، في جميع أنحاء البلاد.
وقال مينش لشبكة التحرير الألمانية إن سوق أمريكا الشمالية باتت مشبعة، مما جعل أوروبا محط اهتمام متزايد لتوزيع الكوكايين، واصفا الوضع بأنه “فيضان من الكوكايين”، وحذر من أن المخدر ينتشر بسرعة في ألمانيا.
كما أشار مينش إلى تغيرات في سوق الهيروين، لافتا إلى حظر حركة “طالبان” زراعة الخشخاش في أفغانستان.
وقال إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض المعروض وزيادة خطر خلط الهيروين بالمواد الأفيونية الاصطناعية، ما يزيد من خطورته على المستخدمين بشكل كبير.
ووفقا لإحصاءات الجريمة في ألمانيا لعام 2024، تراجعت الجرائم المرتبطة بالهيروين في العام الماضي، في حين ارتفعت الجرائم المرتبطة بالكوكايين بنسبة تقارب 5%.
وسُجلت زيادات أكبر في الجرائم المتعلقة بمادة “إل إس دي” بنسبة 32.6%، والمواد الاصطناعية الجديدة بنسبة 6ر41%.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
الحذر من المواد الجديدة بحال إل إس دي لأنها كتسبب مشاكل صحية كبيرة.
السلطات خصها تزيد من المراقبة وتفعل الإجراءات الصارمة لمحاربة المخدرات.
هاد التحذير من رئيس الشرطة كيبين أن الوضع كيولي خطر بشكل متزايد.
الناس خصهم ينتبهو أكثر لما ينشر فالسوق من مواد سامة.
الجرائم المرتبطة بالكوكايين راه بدات تزيد، ولا بد من تكثيف الجهود للحد منها.
لابد من تعاون بين الدول لمحاربة تهريب المخدرات وتوزيعها.
من الضروري أن تكون هناك حملات توعية ضد المخدرات فالعالم كامل.
مخاطر الخلط بين الهيروين والمواد الاصطناعية كتزيد الأمور تعقيد.
الكوكايين ولا كيتوزع بسرعة أكثر، والناس خاصهم يواجهو هاد التحدي.
المخدرات الصلبة كتدمر حياة الناس ويصعب عليهم الرجوع للطريق الصحيح.
هاد الزيادة فالكوكايين غادي تخلق مشاكل كبيرة فالمجتمعات الأوروبية.
الزيادة فالكوكايين فالعالم كيبين باللي السوق ديال المخدرات متقلب.
الوقاية أفضل من العلاج، والوعي بآثار المخدرات مهم فكل المجتمع.
من بعد ما كملو ف أمريكا، شافو أن أوروبا هي السوق الجديد.
الناس خصهم يعرفو أن المخدرات كتهدم العائلات والمجتمعات.
هاد الارتفاع فالإدمان على المخدرات كيعكس تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.