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الشرطة الألمانية تحذر من انتشار مخدر الكوكايين بالبلاد

الشرطة الألمانية تحذر من انتشار مخدر الكوكايين بالبلاد

22 أبريل، 2025 - 9:28 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مينش، من زيادة حادة في توفر المخدرات الصلبة، وخاصة الكوكايين، في جميع أنحاء البلاد.

وقال مينش لشبكة التحرير الألمانية إن سوق أمريكا الشمالية باتت مشبعة، مما جعل أوروبا محط اهتمام متزايد لتوزيع الكوكايين، واصفا الوضع بأنه “فيضان من الكوكايين”، وحذر من أن المخدر ينتشر بسرعة في ألمانيا.

كما أشار مينش إلى تغيرات في سوق الهيروين، لافتا إلى حظر حركة “طالبان” زراعة الخشخاش في أفغانستان.

وقال إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض المعروض وزيادة خطر خلط الهيروين بالمواد الأفيونية الاصطناعية، ما يزيد من خطورته على المستخدمين بشكل كبير.

ووفقا لإحصاءات الجريمة في ألمانيا لعام 2024، تراجعت الجرائم المرتبطة بالهيروين في العام الماضي، في حين ارتفعت الجرائم المرتبطة بالكوكايين بنسبة تقارب 5%.

وسُجلت زيادات أكبر في الجرائم المتعلقة بمادة “إل إس دي” بنسبة 32.6%، والمواد الاصطناعية الجديدة بنسبة 6ر41%.

22 أبريل، 2025 - 9:28 صباحًا
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