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الصحراء المغربية
الصحراء المغربية

المستشار الخاص لترامب: “الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك”

19 أبريل، 2025 - 5:03 مساءً
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هبة بريس

أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس أن الموقف الأمريكي من قضية الصحراء “صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس “.

وقال في حديث خص به قناة ميدي 1 تي في واذاعة ميدي 1 هذا الموقف عبرنا عنه تكرارا بشكل واضح وعبر عنه كاتب الدولة الأمريكي ماركو روبيو بوضوح الأسبوع الماضي وهو نفسه الموقف الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب لصاحب الجلالة للملك محمد السادس بخصوص اعتراف الولايات المتحدة التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء .

كما جدد المسؤول الأمريكي دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل لهذا النزاع ، مبرزا أن هذا الموضوع ” واضح جدا وأي خبر آخر يروج هو مجرد تقديرات مغلوطة و لا أساس لها من الصحة “.

وجدد التأكيد على أن الموقف الرسمي الولايات المتحدة هو اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء ، مضيفا أن ” إعلان الرئيس ترامب عام 2020 والولايات المتحدة واضح جدا ولا لبس فيه ولا يجب اخذ أي كلام خارج سياقه أو تأويل أو تحريف أو تفسير أي شيء خارج هذا السياق الواضح”.

وكما أكد كاتب الدولة ماركو روبيو، يضيف المسؤول الأمريكي ” نحن ندعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الحل العادل والدائم لهذا النزاع “.

19 أبريل، 2025 - 5:03 مساءً
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